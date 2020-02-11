Доля неработающих кредитов в банках впервые упала ниже 50% - НБУ

На 1 января объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и составил 48,4% (-4,5 п.п. за 2019 год). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ отмечают улучшение качества кредитных портфелей в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.

На улучшение кредитных портфелей основное влияние оказали:

1) рост нового розничного кредитования (на около 30% г/г). Доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 11,9 п.п. до 34,1%;

2) реструктуризация кредитного портфеля двумя госбанками на сумму более 30 млрд грн. В результате, госбанки (кроме ПриватБанка) сократили долю неработающих кредитов с 55% до 49%;

3) очистка портфелей иностранными банками, которые продавали NPL и списывали их за счет резервов. В этих банках (кроме российских) доля проблемных кредитов сократилась с 23,1% до 16%;

4) укрепление национальной валюты, что привело к сокращению гривневого эквивалента NPLs в иностранной валюте.

"Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%", - считает исполняющая обязанности главы НБУ Катерина Рожкова.

В НБУ надеются, что банки активизируют работу по сокращению доли неработающих кредитов и уровень NPL в банках уменьшится до 10%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора до 2025 года.

, проведенного НБУ в 2019 году, 11 банков могут нуждаться в докапитализации. Многим банкам рекомендовано улучшить качество кредитного портфеля. По результатам стресс-тестирования

в Верховной Раде з арегистрировали законопроект № 2272 , в котором предлагается предоставить госбанкам право на продажу неработающих кредитов. В ноябре 2019 года

В апреле Кабмин разработал проект постановления "Некоторые вопросы работы с неработающими активами банков с государственной долей", в котором предусмотрена возможность продажи проблемных активов банков с госкапиталом по принципу "голландского" аукциона через ФГВФЛ.

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