Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Госбанкам могут разрешить продажу "плохих" кредитов

Госбанкам могут разрешить продажу "плохих" кредитов
11.11.2019, 11:55

"Слуги народа" Мовчан и Мотовиловец предлагают разрешить госбанкам продавать неработающие кредиты, как это делают ФГВФЛ и коммерческие банки

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2272, в котором предлагается предоставить государственным банкам право на продажу неработающих кредитов.

В пояснительной записке к документу говорится, что целью законопроекта является "совершенствование процедуры реализации активов неплатежеспособных банков, в том числе предотвращения злоупотреблений процессуальными правами, а также усиление защиты прав вкладчиков".

Один из авторов законопроекта народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан в колонке для Экономической правды написал, что документ сможет предоставить руководству государственных банков законный инструмент для продажи активов со скидкой.

Он отметил, что в отличие от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) госбанки продолжают реструктуризацию своих плохих кредитов вместо продажи на аукционах, а государство вынуждено докапитализировать эти банки для недопущения их банкротства.

Мовчан подчеркнул, что в законопроекте предлагаются изменения. "Все они имеют целью защитить кредитора, увеличить поступления от продажи "плохих кредитов", исключить коррупционные риски и схемы, через которые блокируется продажа прав требований через суды, улучшить качество активов, уменьшить безнадежную задолженность в государственных банках и вернуть резервы, сформированные для покрытия убытков, в бюджет", - написал Мовчан.

По его подсчетам, "цена вопроса - около 400 млрд грн".

Мовчан уточнил, что доля плохих кредитов в банковской системе остается значительной и на июль этого года составила 51% или 581 млрд грн, из которых 65% или 415 млрд грн приходятся на государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк. "Это составляет около трети государственного бюджета Украины на 2020 год", - подчеркнул Мовчан.

"Исследование Киевской школы экономики о продаже плохих кредитов в Украине говорит, что продажа 10% такой задолженности банками дают рост в 0,5% ВВП. Итак, если мы почистим банковскую систему от такого обременения, то обеспечим обещанный экономический рост", - считает Мовчан.

  • По результатам стресс-тестирования, проведенного НБУ в этом году, 11 банков могут нуждаться в докапитализации. Многим банкам рекомендовано улучшить качество кредитного портфеля.

  • В апреле Кабмин разработал проект постановления "Некоторые вопросы работы с неработающими активами банков с государственной долей", в котором предусмотрена возможность продажи проблемных активов банков с госкапиталом по принципу "голландского" аукциона через ФГВФЛ.

  • Депутаты от Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагают уменьшить минимальный размер уставного капитала для банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

Напишите нам
неработающие кредиты государственные банки плохие кредиты
Комментарии
Последние новости
 