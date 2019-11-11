Госбанкам могут разрешить продажу "плохих" кредитов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2272, в котором предлагается предоставить государственным банкам право на продажу неработающих кредитов.

В пояснительной записке к документу говорится, что целью законопроекта является "совершенствование процедуры реализации активов неплатежеспособных банков, в том числе предотвращения злоупотреблений процессуальными правами, а также усиление защиты прав вкладчиков".

Один из авторов законопроекта народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан в колонке для Экономической правды написал, что документ сможет предоставить руководству государственных банков законный инструмент для продажи активов со скидкой.

Он отметил, что в отличие от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) госбанки продолжают реструктуризацию своих плохих кредитов вместо продажи на аукционах, а государство вынуждено докапитализировать эти банки для недопущения их банкротства.

Мовчан подчеркнул, что в законопроекте предлагаются изменения. "Все они имеют целью защитить кредитора, увеличить поступления от продажи "плохих кредитов", исключить коррупционные риски и схемы, через которые блокируется продажа прав требований через суды, улучшить качество активов, уменьшить безнадежную задолженность в государственных банках и вернуть резервы, сформированные для покрытия убытков, в бюджет", - написал Мовчан.

По его подсчетам, "цена вопроса - около 400 млрд грн".

Мовчан уточнил, что доля плохих кредитов в банковской системе остается значительной и на июль этого года составила 51% или 581 млрд грн, из которых 65% или 415 млрд грн приходятся на государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк. "Это составляет около трети государственного бюджета Украины на 2020 год", - подчеркнул Мовчан.

"Исследование Киевской школы экономики о продаже плохих кредитов в Украине говорит, что продажа 10% такой задолженности банками дают рост в 0,5% ВВП. Итак, если мы почистим банковскую систему от такого обременения, то обеспечим обещанный экономический рост", - считает Мовчан.