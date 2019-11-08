Нацбанк завершил стресс-тестирование 29 банков

Банковский сектор является достаточно устойчивым, но некоторым крупным банкам необходимо усилить свою устойчивость на случай жесткого кризиса.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, об этом свидетельствуют результаты ежегодной оценки устойчивости, которую регулятор проводил с мая 2019 года.

В НБУ отмечают, что все банки проходили оценку качества активов, а 29 банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковской системы на начало года, дополнительно проходили стресс-тестирование.

По результатам стресс-тестирования, по базовому макроэкономическому сценарию для 11 банков возникает потребность в докапитализации на 35,2 млрд грн. По неблагоприятному сценарию эти же учреждения и еще 7 банков потребуют уже 73,8 млрд грн.

Для повышения устойчивости, эти банки должны будут соблюдать определенные Нацбанком требования по достаточности капитала, или выполнить реструктуризацию. "Эти меры могут включать улучшение качества кредитного портфеля, оптимизацию структуры активов и пассивов, корректировки бизнес модели. В случае реализации таких мероприятий требования могут быть смягчены или отменены", - говорится в сообщении. До конца сентября 2020 года банки должны выполнить требования Нацбанка.

Подробную информацию о результатах прохождения оценки устойчивости банков Нацбанк обещает обнародовать на своем сайте декабря.

Оценка устойчивости проводится Нацбанком с 2018 года и состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования. Этот этап проводится с привлечением независимого аудитора.



Стресс-тестирование проводилось по двум макроэкономическими сценариями - базовому и неблагоприятному. По результатам оценки устойчивости для банков определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Необходимый уровень нормативов достаточности капитала рассчитан таким образом, чтобы обеспечить выполнением банками минимальных требований Н2 и Н3 по базовому сценарию (10% и 7% соответственно) и снижены требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) на всем прогнозном горизонте продолжительностью три года (до 2021 года включительно).