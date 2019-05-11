НБУ начал стресс-тестирование 29 банков

Национальный банк Украины начал второй этапа оценки устойчивости банков - обработку результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом. Также начато стресс-тестирования 29 банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По предварительным оценкам НБУ, количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится, если сравнить с 2018 годом.

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Как отмечают в Нацбанке, к концу 2019 года банки должны сформировать буфер консервации капитала в размере 0,625%. Он станет обязательным для каждого банка с начала 2020 года, когда начнется первый этап введения буфера консервации капитала. В дальнейшем размер буфера будет ежегодно поэтапно увеличиваться, пока не достигнет 2,5% с 1 января 2023 года.

Формирование буфера обеспечит банкам запас капитала сверх минимальных требований. В НБУ считают, что в будущем это даст возможность поглощать потери, которые могут возникнуть в условиях общего экономического спада, без нарушений норматива достаточности капитала.

В течение II квартала Нацбак изменит методику определения системно важных банков и обнародует обновленный перечень таких банков. В будущем НБУ будет требовать от них формировать буфер системной важности, об условиях введения которого заблаговременно предупредит.

Ранее в НБУ сообщили, что основной акцент стресс-тестирования в этом году - анализ портфеля потребительских кредитов банков. НБУ устроит стресс-тест 29 банкам.