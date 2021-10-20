Прибыль ПриватБанка сократилась на 100 млн грн за год

По итогам трех кварталов 2021 года прибыль государственного ПриватБанка составила 21,2 млрд грн, что почти равняется размеру прибыли за аналогичный период прошлого года (21,3 млрд грн), сообщает пресс служба банка.

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Отмечается, что комплекс мер по развитию бизнеса и контролю за расходами помог нарастить операционную эффективность – бизнес-результат до вычета резервов вырос на 9 млрд грн по сравнению с прошлогодним показателем.

"Вместе с тем макрофакторы, обусловливающие колебания стоимости портфеля государственных ценных бумаг, в 2021 году негативно влияют на результат ПриватБанка и уменьшают его прибыль почти на -6,7 млрд грн", – резюмируют в ПриватБанке.

За 2020 год ПриватБанк получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль в первом полугодии 2021 года составила 11,6 млрд грн, что на 2,46 млрд меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В июне этого года ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов.

По данным Минфина, во втором квартале 2021 года прибыль госбанков выросла в три раза, по сравнению с первым кварталом – до 10,8 млрд грн.

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Анна Лыса-Кузмич

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