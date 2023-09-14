"Оправданный шаг в условиях войны". НБУ поддержал налог на сверхприбыль банков
Национальный банк поддержал временное увеличение налогов для банков. Об этом на брифинге в четверг сказал глава НБУ Андрей Пышный.
Пышный сказал, что большинство банков с пониманием относятся к этому и готовы уплатить налог.
"Наша позиция четкая. В Украине введение дополнительного налога на доходы банков может быть оправданным временным шагом с учетом условий войны. Проще говоря, в 2023-2024 годах мы видим основания поддержать эту инициативу: и финансовые, и юридические, и с точки зрения социальной справедливости", – сказал Пышный.
В то же время НБУ предлагает увеличить налоговую нагрузку для банков немного не так, как предлагают депутаты Верховной Рады.
"Национальный банк готов поддерживать дополнительный рост процентной ставки налога на прибыль. Именно эту версию мы будем коммуницировать с Комитетом по вопросам банковской и финансовой деятельности. Такой подход повышенной процентной ставки налога на прибыль, а не только налогообложение чистого процентного дохода, дает возможность избежать возможного нежелательного эффекта, когда из-за отсутствия дополнительного налогообложения комиссионного дохода банки начнут асимметрично осуществлять свое ценообразование и комиссии начнут расти", – сказал Пышный.
- В конце августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков, которым предлагается ввести 5% налога на чистый процентный доход банков дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий.
- В первом полугодии 2023 года украинские банки получили 67,6 млрд грн чистой прибыли, что стало новым историческим рекордом.
- Крупнейший банк Украины – ПриватБанк – в первом полугодии получил 29,7 млрд грн чистой прибыли.
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