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Для украинских банков готовят налог на сверхприбыль. В Верховную Раду подали законопроект

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 12:46
Для украинских банков готовят налог на сверхприбыль. В Верховную Раду подали законопроект - Фото
Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков, которым предлагается ввести 5% налога на чистый процентный доход банков дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.    

Согласно тексту законопроекта дополнительное налогообложение банков будет действовать с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. Привлеченные деньги предложено направить в общий фонд бюджета и на оборону страны. 

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Отталкиваясь от текущей прибыли банков, налог на сверхприбыль мог бы принести в госбюджет дополнительно около 10 млрд грн в 2023 году. 

Как объяснил Гетманцев, за первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе за счет операций с государственными ценными бумагами – 73,5 млрд грн. Чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн. По сравнению с первой половиной 2021 года они выросли на 75%. Таким образом наращивание операций с государственными ценными бумагами привело к получению рекордных сверхприбылей банками. 

"Подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому следует присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета.", — написал Гетманцев в соцсетях. 

По мнению соучредителя monobank Олега Гороховского, банки переложат новый налог в 5% на потребителей, увеличив стоимость кредитов.  

"Страна, в которой не развито кредитование, может даже не мечтать о приросте ВВП", — написал Гороховский в соцсетях. 

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Роман Брыль
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