Украинские банки бьют рекорды по прибыли. За полгода – 67 млрд грн

Украинские банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли, что стало новым историческим рекордом. Об этом сообщил Национальный банк во вторник, 8 августа.

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Для сравнения, год назад за аналогичный период банки получили 4,6 млрд грн убытка.

Национальный банк указывает, что главными факторами прибыльности сектора стали рост процентных доходов, прежде всего высоколиквидных активов, и несущественные объемы формирования резервов.

Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы увеличилась в первом полугодии 2023 года на 57% – до 87,4 млрд грн, в то время как темпы отчислений в резервы сократились на 92%. В целом, с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы под кредиты на 103 млрд грн.

По данным НБУ, операционный доход банков в первом полугодии вырос на 35%, процентный доход – на 41%, комиссионный доход – на 22%.

По состоянию на 1 июля 2023 года только восемь банков из 65 были убыточными с совокупным убытком 112 млн грн.