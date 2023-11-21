Верховная Рада ввела налог на сверхприбыль банков

Верховная Рада во вторник, 21 ноября, приняла во втором чтении и целом закон о налогообложении сверхприбылей банков №9656-д. Его поддержали 229 народных депутатов при 226 минимально необходимых, сообщил один из руководителей финансового комитета парламента Ярослав Железняк из Голоса.

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Ставку повышают до 50% по настоянию Международного валютного фонда, Минфина и Национального банка. Она будет использована для налогообложения прибыли банков за 2023 год.

Начиная с 2024 года, базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Обычная ставка на прибыль предприятий Украины составляет 18%.

Железняк со ссылкой на расчеты Минфина пишет, что повышение налога принесет 24-25 млрд грн за 2023 год, а дальше это будет 6-7 млрд.

В конце августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении сверхприбылей банков, предлагавший ввести 5% налог на чистый процентный доход дополнительно к налогу на прибыль. Национальный банк поддержал временное повышение налогов для банков, но предложил другой механизм – увеличение процентной ставки налога на прибыль.

Верховная Рада поддержала законопроект №9656-д в первом чтении в середине октября.

За три квартала 2023 года украинские банки получили 110 млрд грн чистой прибыли.

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