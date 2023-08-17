Тарас Козак: "Банки – прокладка, которая собирает деньги с населения и вкладывает в ОВГЗ

Для физических лиц облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), доступность приобретения которых значительно упростилась после появления на рынке так называемых "военных облигаций", сейчас являются более привлекательным инструментом сбережения и инвестирования, чем депозиты в банках.

Но на рынке уже есть облигации с большей доходностью, например, корпоративные ценные бумаги Нової Пошти, финкомпания которой уже фактически превращается в банк. Но это может быть только началом, потому что перспективы этого рынка в Украине миллиардные, и, несмотря на войну, он демонстрирует стабильность.

Что происходит на нем сейчас, какие ценные бумаги предлагают кто и как может купить облигации? Об этом в интервью финансиста и инвестбанкира, депутата Киевского городского совета, заместителя председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тараса Козака для LIGA.net.

– Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние рынка облигаций в Украине? Что произошло на нем в первой половине 2023 года?

Конечно, несомненная ценная бумага №1 сейчас, без каких-либо приближенных конкурентов, это ОВГЗ .

Все больше и больше физических лиц покупают эти бумаги. На сайте НБУ есть ежедневная расшифровка того, сколько ОВГЗ в обращении и сколько их принадлежит Нацбанку, банкам, нерезидентам, физическим лицам, юрлицам и громадам.

Так вот, например, на 10 августа это было 46,5 млрд грн – объем инвестиций физических лиц в ОВГЗ. А еще в январе это было около 30 млрд. грн. То есть за полгода объемы довольно быстро выросли.

Но это все равно мало. Ибо денег "физиков" (физических лиц) в банках – в общей сложности около триллиона в гривневом измерении. Часть в валюте, а часть – в гривнах.

То есть в ОВГЗ население хранит всего около 4,5% тех средств, которые у него есть в банках. И вот что интересно: банки, в свою очередь, именно за эти деньги "физиков" и покупают те же ОВГЗ.

По сути, они являются прокладкой, которая собирает деньги на счета – где-то под проценты на депозиты, а где-то и вообще почти бесплатно – на счетах к вопросу. Большая часть этих средств уходит на покупку ОВГЗ. И банки зарабатывают, ничем не рискуя, потому что кредитуют относительно немного.

ОВГЗ при этом – надежный финансовый инструмент, потому что гарантом за ними является государство. И он имеет более высокую доходность, чем депозиты – от 17% до 19%. А еще для населения по ним отсутствуют налоги. С депозитов же "физики" платят налоги по общей ставке 19.5% (налог на доходы – 18%, военный сбор – 1,5%). То есть в банке при ставке доходности 14 –15%, минус налог, по факту будет 12%. Потому за эти полгода средства физлиц в ОВГЗ и растут.

– Это может быть связано со стабильностью курса гривны?

Это интересный вопрос. Характерно, что среди этих 46,5 млрд грн четко поровну валютные ОВГЗ и гривневые. В известной степени это потому, что гарантированная доходность по этим облигациям возможна в долларах или евро. Хотя этот уровень ниже гривневых – 4,5% в долларах и 3,5% в евро. И все же она есть, потому что в банках сейчас валютных депозитов почти нет.

Еще интересно, что НБУ не покупал ОВГЗ с декабря 2022 года. Ибо в прошлом году эмиссия Нацбанка была в форме выкупа облигаций у правительства. То есть он просто дал им деньги , накупив бумаг на 400 млрд грн. И эта гривневая масса, среди прочего, давила на курс.

С начала 2023 года Нацбанк эти облигации вообще не покупал. Даже наоборот – часть их ему погасили. В начале года у НБУ было 704,5 млрд грн ОВГЗ на балансе. А на 10 августа – 691,8 млрд. То есть около 13 млрд грн правительство выплатило НБУ в качестве погашения облигаций. Фактически Нацбанк таким образом даже немного "сушил" гривню и уменьшал давление гривневой массы.

Еще интересно – ОВГЗ на балансах "физиков" за это время почти не отличается от балансов нерезидентов (лиц, у которых постоянное место жительства не Украина. – LIGA.net). А "нерезы" в первую очередь заинтересованы в приобретении валют. Вот на первую декаду августа у нерезидентов в портфелях 51 млрд грн ОВГЗ, а у физлиц – 46,5 млрд. Если эта тенденция будет продолжаться, уже осенью физлица будут кредитовать бюджет страны не меньше, чем коммерческие нерезиденты через ОВГЗ.

Это очень важный показатель. Потому что три года назад, когда нерезиденты активно покупали ОВГЗ и объемы доходили до 120 млрд грн, никто не понимал, что будет, если они вдруг начнут из них выходить. Кто будет покупать их? И что тогда произойдет с курсом?

Так вот – украинцы, физлица, своими сбережениями сейчас заменяют и нерезидентов, и Нацбанк. И это придает стабильности курсу.

– Но уровень процентов по ОВГЗ при этом уменьшается.

Так, доходности по гособлигациям в последние месяцы начали падать. Еще недавно она была выше 20%. Сейчас, как я уже упоминал, – от 17 до 19%, в зависимости от сроков.

В то же время из-за этого у физлиц, а еще у страховых компаний, пенсионных фондов, которые тоже инвестируют в облигации, начал появляться аппетит к риску. То есть они, на фоне снижения ставок, начинают искать что-то более доходное.

И альтернативы есть. В этом году в этой сфере произошло несколько важных событий.

Первое – Нова Пошта (НП) разместила два выпуска собственных корпоративных облигаций по 800 млн грн. То есть, суммарно на 1,6 млрд грн.

"Универ" был брокером по этим операциям. И мы увидели, что рынок легко проглотил такие объемы. Это свидетельствует о том, что у участников есть желание покупать бумаги более доходные, чем ОВГЗ. Ибо у ЧП была доходность 24%.

И мы чувствуем, что спрос других украинских компаний на то, чтобы привлекать средства через выпуски облигаций. Сейчас ведем переговоры с несколькими компаниями, тоже готовящимися выпускать свои ценные бумаги.

Кроме того, ЧП располагает еще дочерней компанией, которая называется NovaPay. Так вот и она уже тоже размещает два выпуска облигаций по 100 млн. грн. NovaPay – это платежная система, у нее есть лицензия на работу с физлицами.

Они фактически кредитуют, когда клиент приходит на Нову Пошту и получает товар наложенным платежом. И NovaPay предлагает заплатить за клиента и дать рассрочку.

Теперь они хотят еще и привлекать средства из-за выпуска облигаций. Для этого был разработан интересный продукт, который фактически можно считать депозитом.

Их облигации выпущены как долгосрочные с погашением в 2025 году с одним купоном в самом конце. Продают их следующим образом: клиент на свои средства, условно на 100 тыс. грн, покупает эти облигации с обязательством Нової Пошти через определенный период выкупить их по заранее установленной цене. Доходность предлагается до 20% годовых. То есть при покупке на 100 тыс. грн NovaPay выкупает их через полгода по цене 110 тысяч гривен. Это, в сущности, депозит. "Универ" здесь тоже брокер.

Эту интересную модель мы придумали вместе с ЧП – реализовали, оцифровали. Все это происходит буквально через час: открытие счетов, финансовый мониторинг, открытие счетов на бирже и в депозитарии.

Это все еще в тестовом режиме и автоматизация уже на финальной стадии. И NovaPay практически уже начинает конкурировать с банками за эти средства клиентов.

А еще на этом рынке активны лизинговые компании. У них тоже есть бумаги. В частности, в кабинете "Универ" такие есть. В несколько кликов можно войти и купить такие облигации.

– Но ведь риски инвестирования в корпоративные бумаги больше, чем с государственными бумагами?

Смотрите, у нас в стране даже на фоне войны на рынке облигаций нет дефолтов. Если помните – в 2008 году у нас при достаточно развитом рынке произошел целый ряд дефолтов, когда компании не могли оплатить.

Сейчас же, несмотря на войну и спад экономики, все облигации, которые в обращении – обслуживаются. Как минимум – платится купон. Да, где-то было продолжение обращения, потому что это позволяет закон. Однако дефолтов не было.

– А относительно уже имеющихся, например, облигации ДТЭК – их можно приобрести?

Это совсем другой рынок. Евробонды – это облигации, выпущенные по международному, не украинскому законодательству. Формально они торгуются на ирландской бирже. Но реально это внебиржевой рынок.

Украинцам, чтобы купить такие облигации, нужно вывести средства за границу. А сейчас Нацбанк это ограничивает. Чтобы покупать за гривню, таких бумаг очень мало.

Это же касается и евробондов Украины, по которым мы ожидаем реструктуризацию. Минфин, как известно, должен ее провести до лета 2024 года. По ним уже было даже две реструктуризации. Первую в 2015 году делала Наталья Яресько. Вторая прошла летом прошлого года, когда все их продлили еще на 2 года. До конца лета 2024 года Минфин по ним должен разработать новые условия и проценты.

То есть это совсем другой рынок, который в Украине почти не присутствует.

– Тогда как "физику" можно сейчас приобрести украинские облигации?

Есть несколько способов. Наиболее распространенный – "Дия. Военные облигации". Там достаточно просто, за несколько минут каждый украинец – физическое лицо, может купить облигации. Есть несколько учреждений, которые сотрудничают в этом с "Дией" – УкрГазБанк, Сенс Банк, а также брокеры – ICU, КИНТО.

Второй способ – через банки, например, через приложение Монобанк. Также некоторые банки дают возможность покупать через их сайты. Хотя там достаточно сложно, потому что для них это не профильный продукт.

Третий способ – через брокеров. У нас, например, тысячи клиентов покупают несколько кликов, как обычные или военные ОВГЗ, так и коммерческие. Этим же занимаются те же ICU, Кинто, БТС Брокер.

Сейчас, с развитием торговли в электронном формате, в частности, ценными бумагами, это все упрощено. Можно открывать счета до 400 тыс. грн без анализа происхождения денежных средств.

– Что касается муниципальных (коммунальных) облигаций – они как-то торгуются?

Есть несколько выпускаемых таких муниципальных облигаций – Киев, Харьков, Львов. Они все сейчас не котируются на рынке, а лежат в портфелях банков и торговли ими нет.

Но мы ожидаем, что уже со следующего года этот рынок снова оживет. Для них немного упростили регулировку. И можно будет производить огромные выпуски облигаций на восстановление. Думаю, это будут десятки миллиардов гривен выпусков с доходностью получше ОВГЗ.

– То есть это сегмент между ОВГЗ и коммерческими облигациями?

Мы именно так и ожидаем, что ОВГЗ, военные облигации изменят отношение людей к этому инструментарию. Ибо они повышают финансовую грамотность, упрощают участие. И люди, попробовав это, начинают вместо депозитов покупать облигации.

После ОВГЗ последует развитие муниципальных ссуд и бумаг. И, возможно, банковских. Потому что на самом деле выпуск банковских облигаций ожидался раньше. Но пока у банков и без того много денег на депозитных сертификатах НБУ.

А муниципалитеты, как только изменятся немного требования к привлечению, таким образом, средств со стороны Госказначейства, могут делать много привлечений. И граждане полностью будут этому доверять, потому что города имеют свои независимые от государства доходы.

А дальше уже пойдет более активное развитие коммерческих облигаций компаний, которые будут предлагать с более высокой доходностью.

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