Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов

Голосование по законопроекту во втором чтении ожидается в середине октября

Фото: Ярослав Железняк/telegram

Депутаты Верховной Рады 241 голосом поддержали в первом чтении законопроект №11416-д о повышении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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В начале августа у парламента не хватило двух голосов для принятия этого законопроекта, поэтому его отправили на доработку.

В законопроекте утверждено:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% до окончания войны (до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение);

установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;

установление военного сбора для ФОП – плательщиков единого налога I, II и IV групп на уровне 10% минимальной з/п;

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% (вместо 25%);

установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25% – с 2025 года;

изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования);

усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;

поручение Кабмину разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

По словам заместителя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослава Железняка, голосование по законопроекту во втором чтении ожидается в середине октября.

"Так как до октября закон в целом не будет принят, то введение будет "задним числом" с 1 октября", — написал Железняк в соцсетях.