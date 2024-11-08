Нацбанк прогнозирует дальнейшее повышение налогов и акцизов

НБУ не исключает новые налоговые инициативы, которые в зависимости от параметров будут оказывать разное влияние на инфляцию

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Национальный банк Украины (НБУ) в октябрьском Инфляционном отчете 2024 года предоставил оценки по налоговой политике, что может существенно повлиять на инфляцию в стране. Повышение налогов и акцизов, в частности, предусмотрено для обеспечения финансовой стабильности Украины, особенно на фоне военных расходов и постепенного сокращения международной помощи.

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Повышение ставок и новые налоги для покрытия дефицита бюджета

НБУ прогнозирует, что из-за военных нужд и значительного дефицита бюджета возможно увеличение ставок некоторых действующих налогов, таких как налог на прибыль для банков, небанковских финансовых учреждений и военного сбора. Ожидается, что налоговые изменения предоставят правительству дополнительные ресурсы для покрытия расходов, в то же время влияя на уровень потребительских цен. Например, повышение налогов на потребление, например налога на добавленную стоимость (НДС), может иметь краткосрочный инфляционный эффект из-за роста потребительских цен.

Реформа акцизов на табачные и алкогольные изделия

Для выполнения евроинтеграционных обязательств Украина продолжит поэтапное повышение акцизов на алкогольные напитки и табачные изделия. Повышение акцизов также будет способствовать борьбе с теневой продукцией, особенно в сегменте табачных изделий, что усугубит доходную часть бюджета, убеждены в НБУ. Прогнозируется, что это решение поддержит бюджетные поступления, но приведет к росту цен на алкоголь и табак.

Ожидается, что тарифы на газ, тепло и горячее водоснабжение останутся без изменений до 2026 года, после чего НБУ прогнозирует постепенное их приведение к экономически обоснованным уровням.