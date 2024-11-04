У МВФ вважають неефективним повторне введення 50% податку на прибуток банків

У МВФ вважають таким, що підриває довіру до політики, повторне введення 50% податку на прибуток банків

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловив занепокоєння щодо повторного запровадження 50% податку на прибуток банків в Україні. Такий крок, за словами заступника голови місії МВФ в Україні Тревора Лессарда, підриває довіру до політики оподаткування та не є ефективним рішенням. Про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Він наголосив, що податки на надприбутки зазвичай встановлюються як тимчасовий захід, лише на один рік, оскільки викликають опір і створюють ризик втрати довіри до політики.

Лессард зауважив, що повторне введення податку змушує банки готуватися до можливого продовження таких заходів і змінювати свою політику щодо прибутків, що може мати негативні наслідки для фінансової стабільності. "Для них логічно підготуватися до третього підвищення, якщо є ймовірність, що це станеться знову", – додав він.

Також Лессард звернув увагу на високий рівень потреб України у внутрішніх доходах, який зберігатиметься протягом тривалого часу. Він підкреслив, що для забезпечення довготривалого ефекту й уникнення щорічного дефіциту доходів, доцільніше розглянути структурні податкові реформи, які дозволять стабілізувати фінансові надходження в середньостроковій перспективі, а не покладатися на одноразові підвищення податків.