У МВФ вважають неефективним повторне введення 50% податку на прибуток банків
Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловив занепокоєння щодо повторного запровадження 50% податку на прибуток банків в Україні. Такий крок, за словами заступника голови місії МВФ в Україні Тревора Лессарда, підриває довіру до політики оподаткування та не є ефективним рішенням. Про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що податки на надприбутки зазвичай встановлюються як тимчасовий захід, лише на один рік, оскільки викликають опір і створюють ризик втрати довіри до політики.
Лессард зауважив, що повторне введення податку змушує банки готуватися до можливого продовження таких заходів і змінювати свою політику щодо прибутків, що може мати негативні наслідки для фінансової стабільності. "Для них логічно підготуватися до третього підвищення, якщо є ймовірність, що це станеться знову", – додав він.
Також Лессард звернув увагу на високий рівень потреб України у внутрішніх доходах, який зберігатиметься протягом тривалого часу. Він підкреслив, що для забезпечення довготривалого ефекту й уникнення щорічного дефіциту доходів, доцільніше розглянути структурні податкові реформи, які дозволять стабілізувати фінансові надходження в середньостроковій перспективі, а не покладатися на одноразові підвищення податків.
- Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 11416-д, що містить норму про оподаткування прибутку банків за ставкою 50% (замість 25%. – Ред.) за 2024 рік. Проти підвищення податку виступав голова НБУ Андрій Пишний, назвавши такий крок "ризикованим".