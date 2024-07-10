Доходи банків цьогоріч зросли на 27%, навіть попри збільшений податок на прибуток

За перші п'ять місяців 2024 року 63 банки України сукупно заробили майже 68 млрд грн прибутку, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Лідером за прибутком залишається державний ПриватБанк, який заробив 23,96 млрд грн, забезпечивши 35% загального прибутку сектору. Серед інших лідерів — банки з державною участю (Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк) та банки з іноземним капіталом (Райффайзен Банк, Креді Агріколь, ОТП).

Найбільше прибутку серед банків з іноземним капіталом отримав Райффайзен банк — майже 4 млрд грн. Це на 22% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

10 найбільш прибуткових банків України за січень-травень 2024 року. Інтерактивна графіка: Назарій Присяжнюк

Банки з приватним капіталом отримали 10,42 млрд грн прибутку. Це майже в півтора раза більше порівняно з цим періодом 2023 року. Лідером цієї групи став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд грн. Це на 7% більше, ніж торік. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали половину прибутку цієї групи — 5,44 млрд грн.

Найбільший приріст прибутку – у 13,6 раза – показав МТБ Банк, заробивши 436,77 млн грн.

Зростання прибутків банків позитивно вплинуло на державний бюджет: податкові надходження від сектору сягнули 16,5 млрд грн, що у 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.