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Український Райффайзен Банк виключили з програми Доступні кредити 5-7-9%. НБУ проти

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 16:09
Український Райффайзен Банк виключили з програми Доступні кредити 5-7-9%. НБУ проти - Фото
Райффайзен (Фото - EPA)

Український Райффайзен Банк з австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) втратив можливість видавати кредити у межах державної програми Доступні кредити 5−7-9% через санкції РНБО проти російської компанії групи. При цьому НБУ хоче повернути банк до програми, повідомляє Forbes.

У березні уряд вніс зміни до постанови, що регулює програму Доступні кредити, і заборонив брати участь у ній банкам, проти яких є санкції, або якщо санкції є проти пов’язаних осіб.

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Через це з програми були виключені усі банки з іноземним капіталом, які досі працюють і в Україні, і у РФ.

У травні уряд уточнив, що заборона поширюється лише на персональні санкції, а не на секторальні. І в програму повернулися всі банки з іноземним капіталом, окрім Райффайзен Банку.

У січні РНБО запровадила санкції проти російської компанії Райффайзен-Лізинг, яка на 100% належить російському Райффайзен Банку.  Український Райффайзен Банк, як і російський, входить до материнської австрійської групи RBI, а тому і був виключений з програми доступного кредитування.

Наразі банк обслуговує лише старі кредити, а нові угоди укладати не може.

У Нацбанку вважають, що виключення Райффайзен Банку з програми створює передумови для надмірної та небажаної концентрації ризиків на рівні державних банків.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначає, що критерії для участі у цій держпрограмі треба допрацювати, аби держава могла підбирати надійних партнерів. 

"Український Райффайзен Банк — важливий учасник банківського ринку. Його капітал і потенціал повинні максимально працювати в інтересах України", — заявив Пишний.

Наталія Софієнко
НацбанкРайффайзен БанкАндрій ПишнийДоступні кредити 5-7-9
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