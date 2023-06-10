Украинский Райффайзен Банк исключили из программы Доступные кредиты 5-7-9%. НБУ против

Украинский Райффайзен Банк из австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) больше не может выдавать кредиты в рамках государственной программы Доступные кредиты 5-7-9% из-за санкций СНБО против российской компании группы. При этом НБУ хочет вернуть банк в программу, сообщает Forbes.

В марте правительство внесло изменения в постановление, регулирующее программу Доступные кредиты, и запретило участвовать в ней банкам, против которых есть санкции, или если санкции есть против связанных лиц.

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Поэтому из программы были исключены все банки с иностранным капиталом, которые до сих пор работают и в Украине, и в РФ.

В мае правительство уточнило, что запрет распространяется только на персональные санкции, а не на секторальные. И в программу вернулись все банки с иностранным капиталом, кроме Райффайзен Банка.

В январе СНБО ввел санкции против российской компании Райффайзен-Лизинг, которая на 100% принадлежит российскому Райффайзен Банку. Украинский Райффайзен Банк, как и российский, входит в материнскую австрийскую группу RBI, а потому и был исключен из программы доступного кредитования.

Пока банк обслуживает только старые кредиты, а новые сделки заключать не может.

В Нацбанке считают, что исключение Райффайзен Банка из программы создает предпосылки для излишней и нежелательной концентрации рисков на уровне государственных банков.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечает, что критерии для участия в этой госпрограмме нужно доработать, чтобы государство могло подбирать надежных партнеров.

"Украинский Райффайзен Банк – важный участник банковского рынка. Его капитал и потенциал должны максимально работать в интересах Украины", – заявил Пышный.