Больше всего отделений с начала года закрыл Райффайзен Банк, а открыл – Таскомбанк

Количество структурных подразделений украинских банков в первом квартале 2023 года сократилось на 2,7%, или на 147 – до 5192. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего отделений в январе-марте этого года закрыли Райффайзен Банк – 27 и А-Банк – 10, после чего в их сетях осталось соответственно 323 и 205 структурных подразделений.

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Укрбудинвестбанк сократил количество отделений на 6 – до 44, Сенс Банк и ПУМБ – на 5 каждый, согласно 138 и 221, УкрСиббанк – на 3, до 230.

Наибольшее количество отделений с начала года открыл Таскомбанк – 3, увеличив их количество до 93.

В целом темп сокращения количества банковских отделений в первом квартале этого года замедлился до 2,7%. В четвертом квартале прошлого года он составил 3,3%, в третьем – 7,9% и во втором – 8,1%.

По данным Нацбанка, крупнейшими сетями отделений на 1 апреля этого года в Украине владели ПриватБанк – 1209, Ощадбанк– 1183, Райффайзен Банк – 323, УкрСиббанк – 230, ПУМБ – 221, Укргазбанк – 217, А-Банк – 20 141 и Сэнс Банк – 138.

На долю госбанков на начало апреля 2023 года приходилось 51,2% всех банковских отделений в Украине.

За 2022 год ПриватБанк потерял 4,8 млрд грн чистой прибыли.

28 февраля 2023 года исследование Opendatabot показало, что за 2022 год 95% прибыли банковской системы в Украине заработали 10 банков.

25 апреля НБУ заявил, что отдаст в госбюджет рекордную прибыль.

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Наталія Софієнко

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