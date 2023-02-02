ПриватБанк потерял 4,8 млрд грн чистой прибыли за 2022 год

Государственный ПриватБанк завершил 2022 год с чистой прибылью в 30,25 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка, уточняя, что это предварительные данные до подтверждения годовой финансовой отчетности банка внешним аудитором.

По итогам 2021 года чистая прибыль ПриватБанка составила 35,05 млрд грн.

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ПриватБанк выдал 23,8 млрд грн кредитов малому и среднему бизнесу за прошлый год, что обусловило увеличение кредитного портфеля юридических лиц после вычета резервов на 58%.

Для покрытия повышенных кредитных рисков в условиях войны, в 2022 году ПриватБанк сформировал резервы на сумму более 14,5 млрд грн. Также в течение года были сформированы резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: под потери наличных денег и других активов из-за разрушения помещений и банкоматов.

В 2022 году банк оставался операционно эффективным, ограничив все расходы, не связанные с обеспечением непрерывности деятельности, и эффективно управлял операционными расходами.

В условиях ускорения инфляции расходы банка выросли всего на 5% (0,9 млрд грн), прежде всего за счет поддержки персонала, защиты информационных систем и реализации благотворительных программ, направленных на укрепление обороноспособности, снижение негативных последствий войны и поддержку медицинских учреждений Украины.

За три квартала 2022 года прибыль ПриватБанка сократилась до 14 млрд грн.

5 января 2023 года самые большие прибыли и убытки: НБУ обнародовал рейтинг украинских банков.

6 января ПриватБанк запустил льготное кредитование бизнеса.

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Роман Бриль

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