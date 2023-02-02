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ПриватБанк потерял 4,8 млрд грн чистой прибыли за 2022 год

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 14:10
ПриватБанк потерял 4,8 млрд грн чистой прибыли за 2022 год - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк завершил 2022 год с чистой прибылью в 30,25 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка, уточняя, что это предварительные данные до подтверждения годовой финансовой отчетности банка внешним аудитором.  

По итогам 2021 года чистая прибыль ПриватБанка составила  35,05 млрд грн.  

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ПриватБанк выдал 23,8 млрд грн кредитов малому и среднему бизнесу за прошлый год, что обусловило увеличение кредитного портфеля юридических лиц после вычета резервов на 58%. 

Для покрытия повышенных кредитных рисков в условиях войны, в 2022 году ПриватБанк сформировал резервы на сумму более 14,5 млрд грн. Также в течение года были сформированы резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: под потери наличных денег и других активов из-за разрушения помещений и банкоматов. 

В 2022 году банк оставался операционно эффективным, ограничив все расходы, не связанные с обеспечением непрерывности деятельности, и эффективно управлял операционными расходами.  

В условиях ускорения инфляции расходы банка выросли всего на 5% (0,9 млрд грн), прежде всего за счет поддержки персонала, защиты информационных систем и реализации благотворительных программ, направленных на укрепление обороноспособности, снижение негативных последствий войны и поддержку медицинских учреждений Украины. 

ПриватБанк потерял 4,8 млрд грн чистой прибыли за 2022 год

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Роман Бриль
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