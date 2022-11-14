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Прибыль ПриватБанка сократилась до 14 млрд грн за три квартала

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 11:31
Прибыль ПриватБанка сократилась до 14 млрд грн за три квартала - Фото
Фото: depositphotos.com

Прибыль государственного ПриватБанка за 9 месяцев 2022 года составила 13,8 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше результата за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка.  

На сокращение прибыли повлияли введенные банком меры по снижению кредитной нагрузки — приостановка начисления процентов, кредитные каникулы, реструктуризация. Также из-за снижения платежеспособности населения за 9 месяцев текущего года банк сформировал 9,4 млрд грн резервов под кредитные риски. 

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Введенные с начала войны льготы клиентам и отмененные комиссии повлияли на понижение чистого комиссионного дохода на 2,7 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Так, доходы от платежей в розничных торговых сетях (эквайринга) составили половину уровня предыдущего года при относительно неизменном объеме транзакций. 

За период полномасштабного вторжения ПриватБанк предоставил 15,9 млрд грн кредитов бизнесу, преимущественно в агросекторе, часть из которых уже погашена. Кредитный портфель бизнес-клиентов с начала 2022 года вырос на 8 млрд грн. 

В условиях роста инфляции банк сократил рост операционных расходов, который составил 5% или 579 млн грн по сравнению с прошлым годом, 475 млн грн из них — исключительные расходы в условиях войны: поддержка персонала, защита информационных систем, благотворительность.  

В поддержку армии и благотворительность ПриватБанк направил 80 млн грн. 

Прибыль ПриватБанка сократилась до 14 млрд грн за три квартала

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Роман Бриль
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