Прибыль ПриватБанка из-за войны упала вдвое, недополученные доходы оцениваются миллиардами

ПриватБанк получил 6,3 млрд грн прибыли в первом полугодии 2022 года. Это почти вдвое меньше прошлогоднего показателя, когда за шесть месяцев прибыль банка составила 11,6 млрд грн, сообщила пресс-служба Привата.

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За период войны объем недополученных доходов от банковской деятельности, прежде всего доходов от комиссионных операций и процентных доходов по кредитам, оценивается на уровне 5,5 млрд грн.

Еще одна причина уменьшения прибыли – необходимость формирования дополнительных резервов из-за ухудшения финансового состояния большинства клиентов и их способности обслуживать свои кредиты. За шесть месяцев ПриватБанк перечислил в резервы 6,9 млрд грн, но уровень проблемных кредитов все еще не до конца определен.

Кредитный портфель ПриватБанка за шесть месяцев 2022 года увеличился на 16%, а депозитный – на 19%.

На фоне военных действий срочные депозиты имеют тенденцию к уменьшению (-12,6%), а остатки на текущих счетах клиентов выросли на 34%, или на 73,8 млрд грн.

В 2021 году платежеспособные банки получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое больше, чем в 2020 году (39,7 млрд грн), и на 33% больше, чем в докризисном 2019-м (58,4 млрд грн).

Но после начала полномасштабной войны банки впервые с 2017 года начали работать в убыток.

Андрей Водяный

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