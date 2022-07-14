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Прибыль ПриватБанка из-за войны упала вдвое, недополученные доходы оцениваются миллиардами

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 10:41
Прибыль ПриватБанка из-за войны упала вдвое, недополученные доходы оцениваются миллиардами - Фото
Фото: EPA

ПриватБанк получил 6,3 млрд грн прибыли в первом полугодии 2022 года. Это почти вдвое меньше прошлогоднего показателя, когда за шесть месяцев прибыль банка составила 11,6 млрд грн, сообщила пресс-служба Привата.

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За период войны объем недополученных доходов от банковской деятельности, прежде всего доходов от комиссионных операций и процентных доходов по кредитам, оценивается на уровне 5,5 млрд грн.

Еще одна причина уменьшения прибыли – необходимость формирования дополнительных резервов из-за ухудшения финансового состояния большинства клиентов и их способности обслуживать свои кредиты. За шесть месяцев ПриватБанк перечислил в резервы 6,9 млрд грн, но уровень проблемных кредитов все еще не до конца определен.

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Кредитный портфель ПриватБанка за шесть месяцев 2022 года увеличился на 16%, а депозитный – на 19%.

На фоне военных действий срочные депозиты имеют тенденцию к уменьшению (-12,6%), а остатки на текущих счетах клиентов выросли на 34%, или на 73,8 млрд грн.

Прибыль ПриватБанка из-за войны упала вдвое, недополученные доходы оцениваются миллиардами
Андрей Водяный
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