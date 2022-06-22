Национальный банк опубликовал отчет о финансовой стабильности — это произошло впервые после начала полномасштабного вторжения России.

ВВП Украины рекордно обвалится, но пока неясно, насколько сильно. Реальные доходы населения падают, цены и безработица растут. Однако после первых шоков экономика постепенно восстанавливается.

Банковская система Украины выдержала удар, остается стабильной и продолжает работать. В то же время, впервые с 2017 года банки получили чистый убыток. Они продолжают кредитовать, но в основном благодаря государственным программам.

Дефицит бюджета беспрецедентен, но помощь иностранных партнеров позволяет хотя бы частично его покрывать.

Главные выводы из отчета НБУ пересказываем в материале LIGA.net.

Макроэкономическая ситуация

Полномасштабная война повлекла за собой беспрецедентное падение экономики Украины. Так, по итогам 2022 года мы потеряем по меньшей мере треть ВВП. Один из определяющих признаков нынешнего кризиса — очень высокая неопределенность.

"Темпы восстановления экономики Украины будут зависеть от продолжительности войны, скорости деоккупации территорий и от международной поддержки", — говорится в отчете НБУ.

Ситуация может стать еще хуже, и ВВП может упасть более чем на треть, однако по сравнению с началом вторжения ситуация сейчас лучше. Так, если после начала масштабной войны со стороны России боевые действия продолжались на территории, генерировавшей около половины ВВП, то теперь речь идет о 20%.

"С апреля экономика постепенно восстанавливается от шока первых недель войны", — говорят в Нацбанке.

В то же время регулятор отмечает, что ключевые проблемы до сих пор актуальны: заблокированы морские порты, за исключением дунайских, нарушена логистика, дефицит горючего, подавлен внутренний спрос.

Не считая снижения текущего производства, война значительно сокращает потенциал экономики. По оценкам НБУ, потери физического капитала от разрушений предприятий, жилья и инфраструктуры к началу мая достигли $100 млрд — это эквивалент 50% ВВП 2021 года. Гибель людей и миграция наносят существенные потери человеческому капиталу.

"Учитывая высокую неопределенность, фактически приостановлена инвестиционная деятельность. Для восстановления от последствий войны экономике может потребоваться очень продолжительный период и помощь со стороны международных партнеров", — говорится в отчете.

Уровень жизни ухудшился

Экстремальная ситуация с безопасностью привела к массовой миграции, реальные доходы населения упали, многие еще и потеряли имущество. Бизнес был вынужден сокращать персонал, поэтому безработица выросла.

"Из-за снижения деловой активности спрос на рабочую силу все еще значительно ниже ее предложения. По данным сайтов по поиску работы, в мае количество вакансий было более чем вдвое ниже довоенного уровня, а количество резюме — заметно росло", — говорится в отчете.

Согласно опросу Европейской бизнес ассоциации на конец апреля, только 3% компаний планируют увеличивать количество работников.

Доходы людей тоже снижаются. Майский опрос НБУ свидетельствует, что доходы наемных работников были почти на четверть меньше, чем до войны.

Реагируя на падение доходов и неопределенность, население ограничило потребление. Индекс целесообразности крупных покупок стремительно упал в марте и остается значительно ниже, чем до войны", — отмечают в Нацбанке.

Банковский сектор

В целом банковская система продолжает работать, остается высоколиквидной и имеет высокий запас устойчивости. Доверие клиентов к банкам сохранилось.

В НБУ отмечают, что их помощь, как и во время коронакризиса, банкам не понадобилась — спрос на рефинансирование был ограничен: "Банки в ожидании оттока средств быстро получили около 25 млрд грн таких кредитов. Однако они уже через две недели начали их возвращать".

Риск ликвидности не реализовался, население сохранило доверие к банкам, отмечает регулятор: "Банковское фондирование, наоборот, выросло, прежде всего, благодаря притоку гривневых средств на счета населения".

Более того, в июне свободная ликвидность банков является самой высокой за десятилетие. Это связано с притоком денежных средств в банковскую систему и ограниченностью направлений их размещения. То есть у банков достаточно денег, но не очень есть куда их вкладывать.

Однако из-за кризиса, вызванного войной, банки потеряют не менее 20% кредитного портфеля, прогнозирует Нацбанк.

"Конечно, это будет оказывать достаточно весомое влияние на достаточность капитала банков", — отметил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук. Несмотря на это, более половины из топ-20 банков будут оставаться операционно прибыльными, что должно позволить им самостоятельно восстанавливать капитал после кризиса.

Впервые с 2017 года банковская система получила убыток — за январь-май 2022 года банки получили 1,3 млрд чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2021 года было 23,8 млрд грн чистой прибыли.

С началом войны спрос бизнеса на кредитование снизился, а банки, со своей стороны, ужесточили стандарты кредитования для бизнеса. Кредитование в валюте обрушилось, а объем гривневых кредитов увеличивался в разы медленнее, чем в прошлом.

"Гривневый чистый корпоративный кредитный портфель с начала полномасштабной войны вырос на 8%. Потребность в новых привлечениях была преимущественно у предприятий критической инфраструктуры, оборонной промышленности и аграриев для проведения посевной кампании", — говорится в отчете.

Доступ клиентов к финансированию обеспечивают государственные программы поддержки кредитования.

Реальный сектор

После глубокого падения компании реального сектора постепенно возобновляют операционную деятельность, адаптируясь к работе в условиях войны и неопределенности, указывает НБУ. По состоянию на середину марта более половины предприятий не работали или сократили производство более чем вдвое. После освобождения северных областей ситуация улучшилась.

В конце мая 14% полностью остановили производство, 22% сократили производство более чем на половину. На довоенном уровне работает почти четверть компаний, преимущественно находящихся на западе Украины.

Причины масштабного спада — проблемы с логистикой и потери рынков сбыта, тогда как внутренний спрос серьезно подавлен.

"Доступ к внешним рынкам сбыта ограничен. К началу войны свыше 62% всего экспорта и 98% зерновых культур транспортировалось по морю. Блокировка морской инфраструктуры Украины и ограниченная пропускная способность железной дороги повлекли за собой логистический коллапс и разорвали производственные цепи", — пишет НБУ.

Более того, налаживание логистики сдерживается дефицитом топлива и ростом его стоимости. В целом высокие цены на энергоресурсы давят на все отрасли экономики.

Больше всего от войны пострадали предприятия, расположенные в зоне боевых действий, в частности, металлургические заводы и нефтеперерабатывающая инфраструктура. Металлургические мощности сократились примерно на треть.

Быстрее восстанавливаются сельское хозяйство, торговля, пищевая и легкая промышленность. В то же время, Нацбанк ожидает сокращения урожая зерновых почти вдвое, переполненность элеваторов ставит под угрозу хранение нового урожая.

"Для возобновления производства требуется прекращение боевых действий, вывод российских войск из Украины и инвестиции на восстановление", — заключают в Нацбанке.

Что с бюджетом

НБУ еще раз отметил, что Минфину следует поднять ставки по ОВГЗ, чтобы банки могли "без ущерба для бизнес-моделей" увеличить долю государственных ценных бумаг на балансах. Таким образом Минфин привлек бы больше средств для финансирования дефицита бюджета.

Сейчас рекордный дефицит частично покрывает эмиссия НБУ — регулятор выкупает ОВГЗ у Министерства финансов.

"Такой подход временный, и постепенно объемы монетизации Национальным банком дефицита бюджета должны быть минимизированы и замещены рыночными привлечениями", — отмечается в отчете. Однако Минфин ставки по ОВГЗ поднимать не хочет.

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На выручку с покрытием расходов бюджета пришли международные партнеры Украины. Финансовая помощь от них преимущественно поступает в виде долгосрочных займов по низким ставкам и в меньшей степени грантов.

Так, Украина уже получила $7,4 млрд, а в целом международные партнеры заявили о $30 млрд помощи.

Восстановление Украины после войны также потребует масштабной помощи от других стран, отметили в НБУ.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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