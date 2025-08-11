"Первый блин получился комом". В ВАКС объяснили причины задержки с назначением судей

Руководитель аппарата ВАКС объяснил, что задержка с назначением новых судей была непреднамеренной

Фото: Богдан Крикливенко / Facebook

Руководитель аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Богдан Крикливенко сказал, что задержка с назначением новых судей не была преднамеренной. Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Задержка с назначением судей ВАКС стала одной из причин недополучения Украиной денег в рамках четвертого платежа по программе Ukraine Facility.

По словам Крикливенко, причина была в ряде организационных ошибок и сложности конкурсной процедуры.

"У нас нет фактов или оснований утверждать, что это была какая-то умышленная диверсия, – это ряд организационных ошибок и просчетов", – отметил Крикливенко.

Он также пояснил, что сам ВАКС не участвовал в проведении конкурса. Суд лишь ожидал, когда вакансии будут заполнены. Отбор проводила обновленная Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), для которой это был первый подобный конкурс.

"Первый блин получился комом", – подчеркнул руководитель аппарата ВАКС.

"То есть, был ряд факторов, совпавших во времени и приведших к такому результату. Это очень сложный многоэтапный процесс. И получилось так без злого умысла. По крайней мере мы так думаем, потому что нет оснований думать как-то иначе", – отметил Крикливенко.

По его словам, основная часть кандидатов не "дошли" от ВККС до ВСП: осталось лишь два кандидата из 261, подавших документы на старте конкурса.

"Объективно: это не ВСП и не Офис президента их "срезали", это кандидаты "просеялись" на нескольких этапах в ВККС", – подчеркнул он.

Сейчас в следующий конкурс внесли изменения: снизили проходной балл по когнитивным тестам и изменили процедуру практического задания.