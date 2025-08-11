"Перший млинець вийшов глевким". У ВАКС пояснили причини затримки з призначенням суддів

Керівник апарату ВАКС пояснив, що затримка з призначенням нових суддів була ненавмисною

Фото: Богдан Крикливенко / Facebook

Керівник апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Богдан Крикливенко сказав, що затримка з призначенням нових суддів не була навмисною. Про це він заявив у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Затримка з призначенням суддів ВАКС стала однією з причин недоотримання Україною грошей у межах четвертого платежу за програмою Ukraine Facility.

За словами Крикливенка, причина була у низці організаційних помилок і складності конкурсної процедури.

"У нас немає фактів чи підстав стверджувати, що це була якась навмисна диверсія, – це низка організаційних помилок і прорахунків", – зазначив Крикливенко.

Він також пояснив, що сам ВАКС не брав участі у проведенні конкурсу. Суд лише очікував, коли вакансії будуть заповнені. Відбір проводила оновлена Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС), для якої це був перший подібний конкурс.

"Перший млинець вийшов глевким", – наголосив керівник апарату ВАКС.

"Тобто, була низка чинників, які збіглися в часі і призвели до такого результату. Це дуже складний багатоетапний процес. І вийшло так без злого умислу. Принаймні ми так думаємо, бо немає підстав думати якось інакше", – зазначив Крикливенко.

За його словами, основна частина кандидатів не "дійшли" від ВККС до ВРП: залишилося лише два кандидати з 261, які подали документи на старті конкурсу.

"Об'єктивно: це не ВРП і не Офіс президента їх "зрізали", це кандидати "просіялися" на кількох етапах у ВККС", – наголосив він.

Зараз до наступного конкурсу внесли зміни: знизили прохідний бал за когнітивними тестами та змінили процедуру практичного завдання.