Рада ЄС схвалила новий транш Ukraine Facility: сума – 3,2 млрд євро

Україна отримає меншу макрофінансову допомогу, ніж могла б, через недовиконання плану реформ

Фото: depositphotos.com

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 8 серпня, затвердила виплату четвертого платежу Україні розміром близько 3,2 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Гроші виділять найближчим часом у вигляді безповоротної допомоги та позик, йдеться на сайті Ради ЄС.

Гроші спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету, уточнило Міністерство фінансів.

Рада дійшла висновку, що Україна задовільно виконала 13 з 16 реформ, передбачених у плані реформ (План України) для четвертого траншу.

Якби Україна виконала всі індикатори, сума могла б становити 4,5 млрд євро.

Недоотримані гроші не "згорають", Україна зможе доотримати їх, якщо виконає три необхідні реформи у наступні 12 місяців. Йдеться про збільшення штату Вищого антикорупційного суду, закон про перезапуск АРМА (уже підписаний) і закон про створення інституту префектів.

Ухвалюючи рішення, Рада ЄС також визнала, що Україна продовжує дотримуватися та поважати ефективні демократичні механізми, включно з багатопартійною парламентською системою та верховенством права, а також гарантувати повагу до прав людини, включно з правами осіб, які належать до меншин.

Програма Ukraine Facility набрала чинності 1 березня 2024 року. Вона передбачає фінансування до 50 мільярдів євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024-го до 2027 року. З цієї суми до 32 мільярдів євро орієнтовно призначено для підтримки реформ та інвестицій, визначених у Плані України.

З моменту запуску програми Україна вже отримала: 6 мільярдів євро як проміжне фінансування, 1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування, три транші по 4,2 мільярда, 4,1 мільярда і 3,5 мільярда євро. Гроші виділяють на квартальній основі.