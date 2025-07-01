Україна отримала дев'ятий транш за програмою МВФ, обсяг – $500 млн
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До держбюджету України у вівторок, 1 липня, надійшов девʼятий транш розміром близько $500 млн від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні $10,6 млрд", – йдеться в дописі Шмигаля у Telegram.

Гроші підуть на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Загалом за час повномасштабної війни до держбюджету надійшло $13,3 млрд фінансової допомоги від МВФ, уточнив міністр фінансів Сергій Марченко.

Разом із дев'ятим траншем Україна отримала оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з чотирма новими структурними маяками.

Найближчі з них – до кінця липня – призначити нового керівника Бюро економічної безпеки та скасувати "правки Лозового".

  • Чотирирічну програму EFF було затверджено в березні 2023 року, загалом у її межах Україна отримає $15,5 млрд.
  • Попередній, восьмий транш надійшов до державного бюджету 31 березня. Тоді МВФ скерував до України $400 млн.
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