Україна отримала восьмий транш від МВФ на $400 млн

Березень став щедрим для України на транші фінансової допомоги: під кінець місяця прийшов ще один

Фото: МВФ

До держбюджету України в понеділок, 31 березня, надійшов восьмий транш у розмірі близько $400 мільйонів від Міжнародного валютного фонду у межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Загальна підтримка МВФ у межах цієї ініціативи досягла понад $10 мільярдів", – йдеться в дописі Шмигаля у Telegram.

Сума восьмого траншу могла бути більшою, але в України зараз великі резерви й вона попросила реструктурувати виплати. Тому у першій половині року транші будуть невеликими, а потім знову збільшаться.

Разом із восьмим траншем Україна отримала оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з новими структурними маяками.

Найближчий із них – подати до парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог до податкової звітності для операторів цифрових платформ (до кінця квітня).