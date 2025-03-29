МВФ встановив нові структурні маяки для України

МВФ оновив програму EFF для України: додано чотири структурні маяки, перенесено строки виконання низки реформ, скориговано графік траншів

Виконавча рада МВФ (Фото: imf.org)

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику за підсумками сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з Україною. Документ фіксує невиконання вчасно п’яти структурних маяків, переносить строки виконання ще чотирьох на липень-вересень та додає чотири нові маяки, які мають бути реалізовані до кінця 2024 року, інформує Інтерфакс-Україна.

Нові структурні маяки

Згідно з оновленою програмою Україна має виконати такі кроки:

До кінця червня – завершити незалежний аудит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

До кінця серпня – ухвалити зміни у процедури відбору та призначення членів наглядових рад держкомпаній.

До кінця вересня – затвердити операційний план реалізації оновленої IT-стратегії Міністерства фінансів, яка забезпечить цифрову трансформацію відповідно до Національної стратегії доходів.

До кінця грудня – ухвалити галузеві стратегії управління державними інвестиціями.

Перенесення термінів виконання

МВФ відтермінував виконання кількох структурних маяків:

На кінець липня перенесено конкурсне обрання голови Бюро економічної безпеки (БЕБ), ухвалення змін до Кримінального процесуального кодексу (так звані "правки Лозового") та проведення зовнішнього аудиту НАБУ.

Читайте також Між правами бізнесу та покаранням за корупцію. Чому правки Лозового викликали дискусію

На кінець вересня перенесено підготовку та подання до Верховної Ради законопроєкту щодо критичних ризиків третьої сторони у фінансовому секторі (спочатку його планували ухвалити до кінця травня). Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що цей законопроєкт спрямовано на посилення стійкості фінансового сектору та критично важливих постачальників послуг, таких як дата-центри, інтернет-провайдери та сервісні компанії.

Невиконані зобов’язання

Україна не виконала такі зобов’язання:

→ На кінець грудня 2024 року – не внесла зміни до Кримінального процесуального кодексу.

→ Затримка з ухваленням закону про створення нових спеціалізованих адміністративних судів.

→ Січневий маяк щодо стратегії НКЦПФР не було реалізовано.

→ Лютневі маяки щодо обрання нового голови СБУ та зовнішнього аудиту НАБУ також не було виконано вчасно.

Оновлення фінансових параметрів програми

На прохання України індикатив чистих міжнародних резервів на кінець 2025 року збільшено до $42 млрд. Це дасть змогу забезпечити авансові виплати за механізмом ERA, який використовуватиме заморожені активи РФ для фінансування України.

Також було скориговано графік траншів програми EFF:

9-й транш у червні – зменшено з SDR 0,60 млрд до SDR 0,37 млрд.

10-й транш у серпні – з SDR 0,40 млрд до SDR 0,33 млрд.

11-й транш у грудні – збільшено з SDR 0,33 млрд до SDR 0,79 млрд.

12-й транш у березні 2026 року – з SDR 0,70 млрд до SDR 0,93 млрд.

13-й та 14-й транші у серпні 2026-го та березні 2027 років залишаються незмінними – SDR 0,75 млрд та SDR 0,79 млрд відповідно.

Щодо структурних маяків, то, як вважає народний депутат Ярослав Железняк, МВФ трохи змінив свій підхід. "Виглядає так, що МВФ відчуває певні політичні ризики в країні і для парламенту на найближчий квартал….нічого не треба робити)... Коротше, МВФ трохи захеджували ризики на рівні Парламенту і вирішили вимагати все від виконавчої гілки влади", – написав він у соцмережах.