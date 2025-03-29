Найближчим часом Україна отримає восьмий транш від МВФ – Сергій Марченко

МВФ схвалив сьомий перегляд програми розширеного фінансування для України та виділив $400 млн

Фото: МВФ

28 березня 2025 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це дозволяє надати країні транш розміром близько 400 мільйонів доларів США (300 мільйонів СПЗ), які буде спрямовано на підтримку державного бюджету, повідомили у пресслужбі МВФ.

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Ці кошти призначені для бюджетної підтримки країни. У результаті загальна сума фінансування, отриманого від МВФ у межах цієї програми, сягне $10,1 мільярда.

У фонді зазначили, що, попри складні умови, економіка України демонструє стійкість, а виконання умов програми залишається на високому рівні.

"Подальший прогрес у проведенні реформ, зростання внутрішніх доходів та стабільне надходження міжнародної допомоги є ключовими для макроекономічної стабільності, фіскальної та боргової стійкості, а також ефективного адміністрування", – наголосили в МВФ.

У МВФ зазначили, що у 2024 році економічне зростання залишалося стійким, але сповільнилося в другій половині року. У 2025 році очікується подальше уповільнення через нестачу робочої сили, атаки на енергетичну інфраструктуру та загальну невизначеність, пов’язану з війною. Національний банк України (НБУ) посилив монетарну політику у відповідь на зростання інфляції, основним драйвером якої залишаються ціни на продовольство.

МВФ відзначив важливість ухваленого закону про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, що сприяє реалізації Національної стратегії доходів. Для подальшого зміцнення фінансової стабільності необхідні модернізація податкової та митної служб, боротьба з ухиленням від сплати податків та гармонізація законодавства з європейськими стандартами.

Також триває робота над завершенням стратегії реструктуризації державного боргу. Українська влада веде переговори з власниками зовнішніх комерційних зобов’язань, включно з ВВП-варантами, для досягнення домовленостей відповідно до цілей боргової стійкості.

Фонд закликав українську владу продовжувати антикорупційні та управлінські реформи, включно з призначенням нового керівника Бюро економічної безпеки, завершенням аудиту НАБУ та посиленням механізмів боротьби з відмиванням коштів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країна отримає транш найближчим часом.

Програму EFF для України, яка триває 48 місяців і має доступ до 11,6 мільярда СПЗ (еквівалент приблизно 15,5 мільярда доларів США), було затверджено 31 березня 2023 року. Вона є частиною міжнародного пакета підтримки України, загальний обсяг якого становить 148,8 мільярда доларів США. До бюджету України вже надійшло сім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 9,8 млрд доларів США із запланованих 15,5 млрд доларів США на період 2023–2027 років.