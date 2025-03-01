Економіка України зберігає стійкість, але зростання сповільниться – МВФ

МВФ прогнозує, що зростання ВВП України у 2025-му сповільниться до 2-3% через війну, інфляцію та дефіцит кадрів

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Українська економіка демонструє стійкість попри виклики, спричинені трьома роками війни. За оцінками МВФ, зростання реального ВВП оцінюється в 3,5 відсотка в 2024 році, однак у 2025 році воно може сповільнитися до 2-3%. Про це йдеться в пресрелізі Міжнародного валютного фонду.

Основними факторами, що впливатимуть на це, є дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та продовження війни з Росією.

Інфляція в Україні продовжує зростати, досягнувши 12,9% у річному вимірі станом на січень 2025 року. Головними причинами є підвищення вартості продуктів харчування та зростання витрат на оплату праці. У відповідь Національний банк України з грудня підвищив облікову ставку на 150 базисних пунктів.

Міжнародні резерви України зросли до $43 млрд у січні 2025 року, що стало можливим завдяки значній зовнішній фінансовій підтримці.

Водночас МВФ наголошує, що ризики для економіки залишаються надзвичайно високими через невизначеність щодо тривалості війни, перспектив миру та економічного відновлення.

28 лютого Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу сьомий перегляд чотирирічної кредитної програми розширеного фінансування (EFF).