ЄБРР погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році

Банк прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2025 році. У вересні минулого року банк прогнозував зростання на 4,7%

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Економіка України, яка зросла на 3% у 2024 році попри повномасштабну війну, у 2025 році збільшиться на 3,5%, а в 2026-му – до 5%, за умови припинення бойових дій. Про це йдеться у новому флагманському звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Regional Economic Prospects (REP), опублікованому 27 лютого.

ЄБРР знизив свій попередній прогноз зростання ВВП України у 2025 році на 1,2 процентного пункта – у вересні минулого року банк очікував 4,7% зростання.

Основні виклики для економіки України

Україна увійшла у 2025 рік із гарантованим зовнішнім фінансуванням, однак стикається з уповільненням економічного зростання та пришвидшенням інфляції через війну, що триває з 2022 року, зазначають у ЄБРР.

Серед головних негативних чинників:

Масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до дефіциту електроенергії та високих витрат на її імпорт.

Гострий дефіцит робочої сили, зумовлений як мобілізацією, так і виїздом населення.

Сповільнення економічного зростання: у першій половині 2024 року ВВП зростав більш ніж на 5%, але у другій половині року темпи зменшилися до 2%, у підсумку – 3% за рік.

Прискорення інфляції: у другій половині 2024 року вона зросла через подорожчання електроенергії, підвищення тарифів, зростання зарплат та девальвацію гривні після скасування фіксованого курсу в жовтні 2023-го.

На кінець 2024 року інфляція сягнула 12%. У першій половині 2025 року вона, ймовірно, залишиться на цьому рівні, а до кінця року має повернутися до однозначного показника, прогнозують у банку.

Національний банк України вже двічі підвищував облікову ставку з грудня 2024 року – з 13% до 14,5%. Аналітики прогнозують подальше посилення монетарної політики.

Бюджетний дефіцит і міжнародна підтримка

Дефіцит бюджету України у 2025 році прогнозується на рівні 19,4% ВВП. Він буде повністю покритий $38,4 млрд зовнішнього фінансування:

$13,7 млрд від ЄС у межах програми Ukraine Facility

$22 млрд від країн G7 (завдяки доходам від заморожених російських активів)

$2,7 млрд від МВФ

Що підтримає зростання економіки?

Попри труднощі, ЄБРР вказує на низку позитивних факторів, які підтримають економіку:

Стійкість та адаптивність бізнесу

Ефективне функціонування Чорноморського торгового коридору

Високі державні витрати, зокрема на оборону

Розширення військових замовлень для українських підприємств

Довідка ЄБРР надав Україні понад 5,4 млрд євро з моменту вторгнення Росії у 2022 році, з них понад 1,6 млрд євро минулого року. Банк інвестує у підтримку енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору. ЄБРР надав Україні понад 5,4 млрд євро з моменту вторгнення Росії у 2022 році, з них понад 1,6 млрд євро минулого року. Банк інвестує у підтримку енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.

ЄБРР планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро в Україну цього року. Банк заявив, що готовий буде подвоїти цю суму після закінчення війни.