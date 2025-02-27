ЄБРР погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році
Економіка України, яка зросла на 3% у 2024 році попри повномасштабну війну, у 2025 році збільшиться на 3,5%, а в 2026-му – до 5%, за умови припинення бойових дій. Про це йдеться у новому флагманському звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Regional Economic Prospects (REP), опублікованому 27 лютого.
ЄБРР знизив свій попередній прогноз зростання ВВП України у 2025 році на 1,2 процентного пункта – у вересні минулого року банк очікував 4,7% зростання.
Основні виклики для економіки України
Україна увійшла у 2025 рік із гарантованим зовнішнім фінансуванням, однак стикається з уповільненням економічного зростання та пришвидшенням інфляції через війну, що триває з 2022 року, зазначають у ЄБРР.
Серед головних негативних чинників:
- Масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до дефіциту електроенергії та високих витрат на її імпорт.
- Гострий дефіцит робочої сили, зумовлений як мобілізацією, так і виїздом населення.
- Сповільнення економічного зростання: у першій половині 2024 року ВВП зростав більш ніж на 5%, але у другій половині року темпи зменшилися до 2%, у підсумку – 3% за рік.
- Прискорення інфляції: у другій половині 2024 року вона зросла через подорожчання електроенергії, підвищення тарифів, зростання зарплат та девальвацію гривні після скасування фіксованого курсу в жовтні 2023-го.
На кінець 2024 року інфляція сягнула 12%. У першій половині 2025 року вона, ймовірно, залишиться на цьому рівні, а до кінця року має повернутися до однозначного показника, прогнозують у банку.
Національний банк України вже двічі підвищував облікову ставку з грудня 2024 року – з 13% до 14,5%. Аналітики прогнозують подальше посилення монетарної політики.
Бюджетний дефіцит і міжнародна підтримка
Дефіцит бюджету України у 2025 році прогнозується на рівні 19,4% ВВП. Він буде повністю покритий $38,4 млрд зовнішнього фінансування:
- $13,7 млрд від ЄС у межах програми Ukraine Facility
- $22 млрд від країн G7 (завдяки доходам від заморожених російських активів)
- $2,7 млрд від МВФ
Що підтримає зростання економіки?
Попри труднощі, ЄБРР вказує на низку позитивних факторів, які підтримають економіку:
- Стійкість та адаптивність бізнесу
- Ефективне функціонування Чорноморського торгового коридору
- Високі державні витрати, зокрема на оборону
- Розширення військових замовлень для українських підприємств
ЄБРР планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро в Україну цього року. Банк заявив, що готовий буде подвоїти цю суму після закінчення війни.