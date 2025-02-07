Після закінчення війни ЄБРР інвестуватиме в Україну до 3 млрд євро кожного року
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати щонайменше €1,5 млрд ($1,56 млрд) у 2025 році для підтримки української економіки та бізнесу в умовах війни. Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю Reuters.
За її словами, банк зосередиться на підтримці приватного сектору, а також енергетичної галузі, що зазнала значних руйнувань через численні атаки з боку Росії. Також значна увага буде приділена національній і муніципальній інфраструктурі.
"Наш план – зберегти цей рівень інвестицій. Ми прагнемо забезпечити щонайменше €1,5 млрд, але якщо зможемо більше, то зробимо це", – зазначила вона під час візиту до Києва.
Рено-Бассо наголосила, що банк готовий збільшити інвестиції в Україну до приблизно €3 млрд на рік після завершення війни.
Енергетичний сектор залишається одним із пріоритетів як на 2025 рік, так і на майбутнє. За словами президентки ЄБРР, проєкти модернізації та розвитку відновлюваної енергетики можуть стати драйвером залучення приватних інвестицій після війни.
"Є величезний потенціал, що може привернути значний інтерес з боку іноземних інвесторів. Це створить високу активність у країні й стане справжнім стимулом для зростання економіки", – підкреслила Рено-Бассо.
У Києві президентка ЄБРР зустрілася з Володимиром Зеленським. Під час пресбрифінгу вона заявила, що банк реалізовуватиме більше проєктів із надання капіталу для українських компаній.
Також одним із важливих напрямів роботи буде підтримка Укрзалізниці та її трансформація. ЄБРР продовжить допомагати у сфері страхування вантажоперевезень в Україні.
"Цей ринок фактично зник через війну. Ми сподіваємося відновити його, щоб бізнес мав доступ до таких послуг", – додала Рено-Бассо.
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