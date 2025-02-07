После окончания войны ЕБРР будет инвестировать в Украину до 3 млрд евро каждый год
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать не менее €1,5 млрд ($1,56 млрд) в 2025 году для поддержки украинской экономики и бизнеса в условиях войны. Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью Reuters.
По ее словам, банк сосредоточится на поддержке частного сектора, а также энергетической отрасли, испытавшей значительные разрушения из-за многочисленных атак со стороны России. Также значительное внимание будет уделено национальной и муниципальной инфраструктуре.
"Наш план – сохранить этот уровень инвестиций. Мы стремимся обеспечить минимум €1,5 млрд, но если сможем больше, то сделаем это", – отметила она во время визита в Киев.
Рено-Бассо подчеркнула, что банк готов увеличить инвестиции в Украину до примерно €3 млрд в год после завершения войны.
Энергетический сектор остается одним из главных приоритетов как на 2025 год, так и на будущее. По словам президента ЕБРР, проекты модернизации и развития возобновляемой энергетики могут стать драйвером привлечения частных инвестиций после войны.
"Есть огромный потенциал, который может привлечь значительный интерес со стороны иностранных инвесторов. Это создаст высокую активность в стране и станет настоящим стимулом роста экономики", – подчеркнула Рено-Бассо.
В Киеве президент ЕБРР встретилась с Владимиром Зеленским. В ходе пресс-брифинга она заявила, что банк будет реализовывать больше проектов по предоставлению капитала для украинских компаний.
Также одним из важных направлений работы будет поддержка Укрзалізниці и ее трансформация. ЕБРР продолжит оказывать помощь в сфере страхования грузоперевозок в Украине.
"Этот рынок фактически исчез из-за войны. Мы надеемся восстановить его, чтобы у бизнеса был доступ к таким услугам", – добавила Рено-Бассо.
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