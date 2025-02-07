После окончания войны ЕБРР будет инвестировать в Украину до 3 млрд евро каждый год

ЕБРР планирует инвестировать минимум 1,5 млрд евро в Украину в этом году. Банк заявил, что готов будет удвоить эту сумму после окончания войны

Зеленский и Рено-Бассо (Фото - Офис президента)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать не менее €1,5 млрд ($1,56 млрд) в 2025 году для поддержки украинской экономики и бизнеса в условиях войны. Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью Reuters.

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По ее словам, банк сосредоточится на поддержке частного сектора, а также энергетической отрасли, испытавшей значительные разрушения из-за многочисленных атак со стороны России. Также значительное внимание будет уделено национальной и муниципальной инфраструктуре.

"Наш план – сохранить этот уровень инвестиций. Мы стремимся обеспечить минимум €1,5 млрд, но если сможем больше, то сделаем это", – отметила она во время визита в Киев.

Рено-Бассо подчеркнула, что банк готов увеличить инвестиции в Украину до примерно €3 млрд в год после завершения войны.

Энергетический сектор остается одним из главных приоритетов как на 2025 год, так и на будущее. По словам президента ЕБРР, проекты модернизации и развития возобновляемой энергетики могут стать драйвером привлечения частных инвестиций после войны.

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"Есть огромный потенциал, который может привлечь значительный интерес со стороны иностранных инвесторов. Это создаст высокую активность в стране и станет настоящим стимулом роста экономики", – подчеркнула Рено-Бассо.

В Киеве президент ЕБРР встретилась с Владимиром Зеленским. В ходе пресс-брифинга она заявила, что банк будет реализовывать больше проектов по предоставлению капитала для украинских компаний.

Также одним из важных направлений работы будет поддержка Укрзалізниці и ее трансформация. ЕБРР продолжит оказывать помощь в сфере страхования грузоперевозок в Украине.

"Этот рынок фактически исчез из-за войны. Мы надеемся восстановить его, чтобы у бизнеса был доступ к таким услугам", – добавила Рено-Бассо.

Справка ЕБРР выделил Украине более 5,4 млрд евро с момента вторжения России в 2022 году, из них более 1,6 млрд евро в прошлом году. Банк инвестирует в поддержку энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора. ЕБРР выделил Украине более 5,4 млрд евро с момента вторжения России в 2022 году, из них более 1,6 млрд евро в прошлом году. Банк инвестирует в поддержку энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора.