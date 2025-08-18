NovaPay поменяет гендиректора: Андрей Кривошапко уходит после девяти лет на должности

Лидер небанковского финансового рынка решил, что ему нужен новый CEO

Фото: NovaPay

Андрей Кривошапко, возглавляющий финансовую компанию NovaPay (входит в группу NOVA) с апреля 2016 года, в октябре покинет пост генерального директора, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Кто станет новым СЕО NovaPay, пока не сообщается.

Кривошапко работает в структуре Нової пошти с 2003 года.

Под его руководством NovaPay из сервисной компании превратилась в крупного игрока финансового сектора Украины и первой в стране получила лицензию небанковской финансовой компании с правом открытия счетов.

Сегодня NovaPay – лидер среди всех систем перевода средств, созданных небанковскими учреждениями, она обрабатывает около 2,5 млн транзакций в день для 750 000 пользователей.

"Сейчас NovaPay входит в новую фазу активного развития, и изменения в руководстве являются частью этого процесса. По общей договоренности с акционерами, 2025 год станет последним годом работы Андрея Кривошапки на должности CEO. До октября он продолжит руководить компанией. Вскоре компания объявит имя нового руководителя", – говорится в сообщении.