NovaPay змінить гендиректора: Андрій Кривошапко йде після дев'яти років на посаді

Лідер небанківського фінансового ринку вирішив, що йому потрібний новий CEO

Фото: NovaPay

Андрій Кривошапко, який очолює фінансову компанію NovaPay (входить до групи NOVA) з квітня 2016 року, у жовтні залишить посаду генерального директора, повідомила в понеділок пресслужба компанії.

Хто стане новим СЕО NovaPay, поки не повідомляється.

Кривошапко працює в структурі Нової пошти з 2003 року.

Під його керівництвом NovaPay із сервісної компанії перетворилася на великого гравця фінансового сектору України й першою в країні отримала ліцензію небанківської фінансової компанії з правом відкриття рахунків.

Сьогодні NovaPay є лідером серед усіх систем переказу коштів, створених небанківськими установами, і обробляє близько 2,5 млн транзакцій на день для 750 000 користувачів.

"Зараз NovaPay входить у нову фазу активного розвитку, і зміни в керівництві є частиною цього процесу. За спільною домовленістю з акціонерами, 2025 рік стане останнім роком роботи Андрія Кривошапки на посаді CEO. До жовтня він продовжить керувати компанією. Незабаром компанія оголосить ім’я нового керівника", – йдеться в повідомленні.