NovaPay змінить гендиректора: Андрій Кривошапко йде після дев'яти років на посаді
Андрій Кривошапко, який очолює фінансову компанію NovaPay (входить до групи NOVA) з квітня 2016 року, у жовтні залишить посаду генерального директора, повідомила в понеділок пресслужба компанії.
Хто стане новим СЕО NovaPay, поки не повідомляється.
Кривошапко працює в структурі Нової пошти з 2003 року.
Під його керівництвом NovaPay із сервісної компанії перетворилася на великого гравця фінансового сектору України й першою в країні отримала ліцензію небанківської фінансової компанії з правом відкриття рахунків.
Сьогодні NovaPay є лідером серед усіх систем переказу коштів, створених небанківськими установами, і обробляє близько 2,5 млн транзакцій на день для 750 000 користувачів.
"Зараз NovaPay входить у нову фазу активного розвитку, і зміни в керівництві є частиною цього процесу. За спільною домовленістю з акціонерами, 2025 рік стане останнім роком роботи Андрія Кривошапки на посаді CEO. До жовтня він продовжить керувати компанією. Незабаром компанія оголосить ім’я нового керівника", – йдеться в повідомленні.
- Наприкінці червня 2025 року стало відомо, що на Новій пошті почалися масові скорочення офісних працівників, причому найбільші зміни торкнулися головного офісу.
- Співвласник компанії Володимир Поперешнюк заявив, що переформатування НП необхідне для майбутнього бізнесу, особливо з урахуванням планів виходу на міжнародні ринки.
- У липні стало відомо, що Нова пошта прощається з багаторічним генеральним директором Олександром Бульбою. З 2026 року в компанії буде новий CEO.
Коментарі (0)