Рожкова: Лучше всего работалось с Гонтаревой и Смолием. У Пышного иная модель руководства

Фото: пресс-служба НБУ

Бывшая первая заместительница главы Национального банка Екатерина Рожкова, которая входила в состав правления НБУ в течение девяти лет при четырех руководителях и ушла с должности на прошлой неделе, рассказала, что ей работалось лучше всего во времена Валерии Гонтаревой и Якова Смолия. Об этом она сказала в интервью NV Бизнес.

"Я работала в НБУ и при Стельмахе в 2009 году. Это был короткий, но важный период, давший первое представление о работе регулятора", – сказала она.

"Комфортнее всего мне работалось с Валерией Гонтаревой и Яковом Смолием. Их стиль управления был очень открытым, демократичным. У нас была атмосфера доверия, конструктивных дискуссий, уважения к профессиональному мнению. Никто не играл в подковерные игры, не было внутренней конкуренции. Это позволяло сосредоточиться на реформах и достигать результатов", – рассказала Рожкова.

Гонтарева была главой НБУ в 2014-2018 годах, Смолий – в 2018-2020 годах.

В июле 2020 года на должность председателя правления НБУ пришел Кирилл Шевченко.

"С Кириллом Шевченко все было по-другому. У нас с ним немного не сложилось сотрудничать. Стиль у него, по моему мнению, был авторитарным. Возможно, это одна из причин", – сказала Рожкова.

В октябре 2022 года Шевченко уволился с должности главы НБУ якобы по состоянию здоровья и уехал за границу. На следующий день ему сообщили о подозрении по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка, а затем объявили в международный розыск.

Вместо Шевченко главой НБУ стал Андрей Пышный.

"Андрей Пышный тоже выбрал вертикальную, централизованную модель руководства. При этом нельзя не отметить его стратегическое видение и желание оставить наследие. Но для меня важна командная работа, возможность свободно высказывать свое мнение. Это не о конфликтах, а о ценностях", – сказала Рожкова.