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Новости | НАБУ сообщило о подозрении главе НБУ Шевченко

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 12:02
НАБУ сообщило о подозрении главе НБУ Шевченко - Фото
Фото: НБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк, говорится в сообщении НАБУ и антикоррупционной прокуратуры.

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По версии следствия, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.

На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона.

По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.

Подозреваемых пятеро. Кроме Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.

Организатором схемы следствие считает действующего главу Укргазбанка Андрея Кравца, который до 2020 года был первым заместителем Шевченко.

Им инкриминируют ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

НАБУ указывает, что местонахождение Шевченко неизвестно, поэтому сообщение о подозрении ему оставили в Национальном банке.

"Отмечаем, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка в должности и исполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины", – заявили в САП.
  • 4 октября глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем.
  • Вместо него на должность собираются назначить Андрея Пышного, возглавлявшего Ощадбанк в тот же период. НАБУ указывает, что в Ощадбанке такой схемы, которую инкриминируют Шевченко, не было.
Андрій Водяний
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коррупция Укргазбанк набу банки Андрей Кравец Кирилл Шевченко
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