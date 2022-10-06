Новости | НАБУ сообщило о подозрении главе НБУ Шевченко
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк, говорится в сообщении НАБУ и антикоррупционной прокуратуры.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
По версии следствия, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.
По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.
Подозреваемых пятеро. Кроме Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.
Им инкриминируют ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
НАБУ указывает, что местонахождение Шевченко неизвестно, поэтому сообщение о подозрении ему оставили в Национальном банке.
- 4 октября глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем.
- Вместо него на должность собираются назначить Андрея Пышного, возглавлявшего Ощадбанк в тот же период. НАБУ указывает, что в Ощадбанке такой схемы, которую инкриминируют Шевченко, не было.
Комментарии