UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава НБУ подал в отставку по состоянию здоровья

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 19:32
Глава НБУ подал в отставку по состоянию здоровья - Фото
Фото: НБУ / Facebook

Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом он сообщил в Facebook.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку", – заявил Шевченко.

Он заявил, что пришел в НБУ в 2020 году как антикризисный менеджер и считает свою миссию выполненной.

"С начала полномасштабной войны Национальный банк: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы; не допустил панику на валютном рынке; остановил масштабный отток капитала ради защиты резервов; удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны; подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны", – заявил Шевченко.

Он добавил, что сейчас НБУ сильнее, чем когда-либо, и его преемник получит сильную, капитализированную и устойчивую банковскую систему.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 