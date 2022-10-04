Глава НБУ подал в отставку по состоянию здоровья
Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом он сообщил в Facebook.
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"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку", – заявил Шевченко.
Он заявил, что пришел в НБУ в 2020 году как антикризисный менеджер и считает свою миссию выполненной.
"С начала полномасштабной войны Национальный банк: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы; не допустил панику на валютном рынке; остановил масштабный отток капитала ради защиты резервов; удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны; подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны", – заявил Шевченко.
Он добавил, что сейчас НБУ сильнее, чем когда-либо, и его преемник получит сильную, капитализированную и устойчивую банковскую систему.
- Верховная Рада назначила Шевченко главой НБУ 16 июля 2020 года. До этого он возглавлял правление Укргазбанка.
- Его предшественник в НБУ Яков Смолий уволился из-за политического давления.
- Глава Национального банка назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на семь лет. Уволить его также должна Верховная Рада.
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