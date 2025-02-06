Украинские облигации продолжают рост на фоне ожиданий мирного соглашения

В прошлом году украинские облигации выросли на 60%, поскольку инвесторы делали ставку на активизацию мирного процесса

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Долларовые облигации Украины растут пятый день подряд, достигая новых максимумов на фоне ожиданий деталей возможного мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ценные бумаги Украины подорожали на всех сроках погашения, а облигации со сроком до 2034 года превысили 60 центов за доллар — самый высокий уровень с момента их выпуска в прошлом году. В целом украинские долларовые облигации принесли 7,8% доходности с начала 2025 года, регулярно входя в список самых прибыльных активов среди развивающихся рынков, по данным Bloomberg.

Как сообщает издание, союзники США ожидают, что администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план завершения войны России против Украины на конференции в Германии на следующей неделе. По данным источников, специальный представитель Трампа Кит Келлогг озвучит ключевые положения, которые могут включать заморозку конфликта, предоставление Украине гарантий безопасности и потенциальное проведение выборов после прекращения огня.

"Я считаю, что рынки и дальше будут положительно реагировать к моменту реальной встречи Трампа и Путина", – отметил старший стратег по суверенному долгу развивающихся рынков Тимоти Эш из RBC BlueBay Asset Management.

В прошлом году украинские облигации выросли на 60%, поскольку инвесторы делали ставку на активизацию мирного процесса. В то же время Келлогг заявил, что не планирует публично представлять план в Мюнхене — это останется прерогативой президента Трампа.

"Украина все еще торгуется на более широких спредах, чем другие суверенные облигации с рейтингом CCC, так что если на следующей неделе появится четкая перспектива прекращения огня, можно ожидать дальнейший рост", — считает Киран Кертис, директор по инвестициям в Abrdn Investments.