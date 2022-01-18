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Евробонды Украины продолжают падать на фоне угрозы вторжения РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 11:00
Евробонды Украины продолжают падать на фоне угрозы вторжения РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Котировки украинских облигаций внешнего госзайма продолжили значительно падать на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Terminal, сообщает Интерфакс-Украина.

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На торгах 17 января украинские евробонды и ВВП-варранты с разным сроком погашения продолжили падать в цене. В частности, доходность бумаг с ближайшим сроком погашения в сентябре 2022 года взлетела до 26,55% (продажа) и 24,86% (покупка). Для сравнения, в пятницу, 14 января, доходность бумаг составляла около 19,67% (продажа).

Это значительно превышает доходность облигаций внутреннего госзайма, с которым Минфин продал бумаги на последнем аукционе 11 января. Тогда ставка по бумагам, номинированным в гривне, с оборотом в год составила 11,9%.

В то же время, еврооблигации с погашением в 2023-2024 годах снизились в цене на 2,3-3,3%, что привело к скачку их доходности на 2,2-2,5 процентных пункта (п.п.) – соответственно примерно до 16,3 % и 16%.

Из-за падения цен еврооблигаций с погашением в 2025-2026 годах на 4,3-4,6%, ставки по ним увеличились почти на 2,3-1,6 п.п. – примерно до 14,5% и 13,2% соответственно.

Также доходность бумаг с погашением в 2027 году, подешевевших в понедельник примерно на 2,9%, достигла почти 12%, а самые длинные еврооблигации с погашением в 2032 году, упавшие в цене на 2,3%, теперь имеют ставку к погашению более 11% годовых.

Вартість єврооблігацій упала. Bloomberg Terminal

Кроме того, в понедельник, как и в пятницу, еще на 2,7% подешевели и ВВП-варранты: теперь их цена составляет почти 74,2% от номинала.

В целом со среды, когда начался обвал евробондов и ВВП-варрантов Украины из-за риторики официальных представителей РФ, они подешевели на 10-17%, ставка по кратчайшим бумагам подскочила на 18,8 п.п., а по бумагам с погашением в 2023-2024 годах – на 5,7-5,9 п.п.

Это иллюстрирует неуверенность западных владельцев украинских евробондов в возможности выплат по ним в будущем. Инвесторы продают свои бумаги, в результате чего их цена на торгах падает, а доходность соответственно растет.

Если высокая доходность украинских евробондов будет сохраняться дальше, Министерству финансов будет дороже привлекать внешние заимствования.

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Наталия Фреик
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