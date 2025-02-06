Українські облігації продовжують зростання на тлі очікувань мирної угоди

Минулого року українські облігації зросли на 60%, оскільки інвестори робили ставку на активізацію мирного процесу

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Доларові облігації України зростають п’ятий день поспіль, досягаючи нових максимумів на тлі очікувань деталей можливої мирної угоди. Про це повідомляє Bloomberg.

Цінні папери України подорожчали на всіх строках погашення, а облігації з терміном до 2034 року перевищили 60 центів за долар — найвищий рівень із моменту їх випуску минулого року. Загалом українські доларові облігації принесли 7,8% прибутковості з початку 2025 року, регулярно входячи до списку найприбутковіших активів серед ринків, що розвиваються, за даними Bloomberg.

Як повідомляє видання, союзники США очікують, що адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план завершення війни Росії проти України на конференції в Німеччині наступного тижня. За даними джерел, спеціальний представник Трампа Кіт Келлогг озвучить ключові положення, які можуть включати замороження конфлікту, надання Україні гарантій безпеки та потенційне проведення виборів після припинення вогню.

"Я вважаю, що ринки й надалі позитивно реагуватимуть до моменту реальної зустрічі Трампа та Путіна", — зазначив старший стратег із суверенного боргу ринків, що розвиваються, Тімоті Еш із RBC BlueBay Asset Management.

Минулого року українські облігації зросли на 60%, оскільки інвестори робили ставку на активізацію мирного процесу. Водночас Келлогг заявив, що не планує публічно представляти план у Мюнхені — це залишиться прерогативою президента Трампа.

"Україна все ще торгується на ширших спредах, ніж інші суверенні облігації з рейтингом CCC, тож якщо наступного тижня з’явиться чітка перспектива припинення вогню, можна очікувати подальше зростання", — вважає Кіран Кертіс, директор з інвестицій в Abrdn Investments.