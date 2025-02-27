ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году

Банк прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2025 году. В сентябре прошлого года банк прогнозировал рост на 4,7%

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Экономика Украины, которая выросла на 3% в 2024 году, несмотря на полномасштабную войну, в 2025 году увеличится на 3,5%, а в 2026-м – до 5%, при условии прекращения боевых действий. Об этом говорится в новом флагманском отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Regional Economic Prospects (REP), опубликованном 27 февраля.

ЕБРР снизил свой предварительный прогноз роста ВВП Украины в 2025 году на 1,2 процентного пункта – в сентябре прошлого года банк ожидал 4,7% роста.

Основные вызовы для экономики Украины

Украина вошла в 2025 год с гарантированным внешним финансированием, однако сталкивается с замедлением экономического роста и ускорением инфляции из-за продолжающейся с 2022 года войны, отмечают в ЕБРР.

Среди основных негативных факторов:

Массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру привели к дефициту электроэнергии и высоким затратам на ее импорт.

Острый дефицит рабочей силы обусловлен как мобилизацией, так и выездом населения.

Замедление экономического роста: в первой половине 2024 года ВВП рос более чем на 5%, но во второй половине года темпы снизились до 2%, в итоге – 3% за год.

Ускорение инфляции: во второй половине 2024 года она выросла из-за подорожания электроэнергии, повышения тарифов, роста зарплат и девальвации гривни после отмены фиксированного курса в октябре 2023-го.

К концу 2024 года инфляция достигла 12%. В первой половине 2025 года она, вероятно, останется на этом уровне, а до конца года должна вернуться к однозначному показателю, прогнозируют в банке.

Национальный банк Украины уже дважды повышал учетную ставку с декабря 2024 года – с 13% до 14,5%. Аналитики прогнозируют дальнейшее усиление монетарной политики.

Бюджетный дефицит и международная поддержка

Дефицит бюджета Украины в 2025 году прогнозируется на уровне 19,4% ВВП. Он будет полностью покрыт $38,4 млрд внешнего финансирования:

$13,7 млрд от ЕС в рамках программы Ukraine Facility

$22 млрд от стран G7 (за счет доходов от замороженных российских активов)

$2,7 млрд от МВФ

Что поддержит рост экономики?

Несмотря на трудности, ЕБРР указывает на ряд положительных факторов, поддерживающих экономику:

Устойчивость и адаптивность бизнеса

Эффективное функционирование Черноморского торгового коридора

Высокие государственные расходы, в том числе на оборону

Расширение военных заказов для украинских предприятий

Справка ЕБРР выделил Украине более 5,4 млрд евро с момента вторжения России в 2022 году, из них более 1,6 млрд евро в прошлом году. Банк инвестирует в поддержку энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора. ЕБРР выделил Украине более 5,4 млрд евро с момента вторжения России в 2022 году, из них более 1,6 млрд евро в прошлом году. Банк инвестирует в поддержку энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора.

ЕБРР планирует инвестировать минимум 1,5 млрд евро в Украину в этом году. Банк заявил, что готов будет удвоить эту сумму по окончанию войны.