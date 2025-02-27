ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году
Экономика Украины, которая выросла на 3% в 2024 году, несмотря на полномасштабную войну, в 2025 году увеличится на 3,5%, а в 2026-м – до 5%, при условии прекращения боевых действий. Об этом говорится в новом флагманском отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Regional Economic Prospects (REP), опубликованном 27 февраля.
ЕБРР снизил свой предварительный прогноз роста ВВП Украины в 2025 году на 1,2 процентного пункта – в сентябре прошлого года банк ожидал 4,7% роста.
Основные вызовы для экономики Украины
Украина вошла в 2025 год с гарантированным внешним финансированием, однако сталкивается с замедлением экономического роста и ускорением инфляции из-за продолжающейся с 2022 года войны, отмечают в ЕБРР.
Среди основных негативных факторов:
- Массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру привели к дефициту электроэнергии и высоким затратам на ее импорт.
- Острый дефицит рабочей силы обусловлен как мобилизацией, так и выездом населения.
- Замедление экономического роста: в первой половине 2024 года ВВП рос более чем на 5%, но во второй половине года темпы снизились до 2%, в итоге – 3% за год.
- Ускорение инфляции: во второй половине 2024 года она выросла из-за подорожания электроэнергии, повышения тарифов, роста зарплат и девальвации гривни после отмены фиксированного курса в октябре 2023-го.
К концу 2024 года инфляция достигла 12%. В первой половине 2025 года она, вероятно, останется на этом уровне, а до конца года должна вернуться к однозначному показателю, прогнозируют в банке.
Национальный банк Украины уже дважды повышал учетную ставку с декабря 2024 года – с 13% до 14,5%. Аналитики прогнозируют дальнейшее усиление монетарной политики.
Бюджетный дефицит и международная поддержка
Дефицит бюджета Украины в 2025 году прогнозируется на уровне 19,4% ВВП. Он будет полностью покрыт $38,4 млрд внешнего финансирования:
- $13,7 млрд от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
- $22 млрд от стран G7 (за счет доходов от замороженных российских активов)
- $2,7 млрд от МВФ
Что поддержит рост экономики?
Несмотря на трудности, ЕБРР указывает на ряд положительных факторов, поддерживающих экономику:
- Устойчивость и адаптивность бизнеса
- Эффективное функционирование Черноморского торгового коридора
- Высокие государственные расходы, в том числе на оборону
- Расширение военных заказов для украинских предприятий
ЕБРР планирует инвестировать минимум 1,5 млрд евро в Украину в этом году. Банк заявил, что готов будет удвоить эту сумму по окончанию войны.