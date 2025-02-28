Україна домовилась із МВФ про новий транш кредитної програми
Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу сьомий перегляд чотирирічної кредитної програми розширеного фінансування (EFF), повідомило Міністерство фінансів.
"Черговий транш зможемо отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів МВФ. Дякую командам уряду та НБУ за ґрунтовну роботу. Вдячний Фонду за підтримку та стабільне партнерство", – прокоментував результати переговорів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Розмір траншу – восьмого за порядком – має становити $917,5 млн, згідно з графіком.
Переговори за участі експертів МВФ разом з представниками Міністерства фінансів, Національного банку України та інших органів влади відбувались у Києві та Варшаві протягом 20-28 лютого.
Всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня були виконані, Україна також виконала сім структурних маяків, ще один маяк – із затримкою.
Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що Мінфін залишається відданим комплексному плану реформ.
"Ефективна та злагоджена співпраця з МВФ є одним із ключових елементів у підтримці фінансової стабільності України в умовах невизначеності. Україна продовжує плідно працювати над впровадженням спільно визначених реформ", — сказав міністр фінансів.
- Попередній сьомий транш МВФ в розмірі $1,1 млрд Україна отримала в грудні 2024 року.
- Загалом Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дозволило залучити близько $9,8 млрд із передбачених програмою $15,6 млрд.