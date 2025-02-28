Україна домовилась із МВФ про новий транш кредитної програми

Сьомий перегляд кредитної угоди МВФ погоджено на рівні персоналу. Після того як його затвердить керівництво Фонду, Україна отримає новий транш

Фото: Сергій Марченко / Facebook

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу сьомий перегляд чотирирічної кредитної програми розширеного фінансування (EFF), повідомило Міністерство фінансів.

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"Черговий транш зможемо отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів МВФ. Дякую командам уряду та НБУ за ґрунтовну роботу. Вдячний Фонду за підтримку та стабільне партнерство", – прокоментував результати переговорів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Розмір траншу – восьмого за порядком – має становити $917,5 млн, згідно з графіком.

Переговори за участі експертів МВФ разом з представниками Міністерства фінансів, Національного банку України та інших органів влади відбувались у Києві та Варшаві протягом 20-28 лютого.

Всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня були виконані, Україна також виконала сім структурних маяків, ще один маяк – із затримкою.

Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що Мінфін залишається відданим комплексному плану реформ.

"Ефективна та злагоджена співпраця з МВФ є одним із ключових елементів у підтримці фінансової стабільності України в умовах невизначеності. Україна продовжує плідно працювати над впровадженням спільно визначених реформ", — сказав міністр фінансів.