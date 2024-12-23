Україна отримала транш від МВФ на $1,1 млрд

У 2025 році Україна розраховує отримати від МВФ за програмою EFF $2,7 млрд

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До держбюджету України надійшов сьомий транш у розмірі близько $1,1 млрд (834,9 млрд SDR) від МВФ у межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Виконавча рада МВФ схвалила шостий перегляд програми EFF 20 грудня.

"За час функціонування програми EFF Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дозволило залучити близько $9,8 млрд із передбачених програмою $15,6 млрд", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Наступні заходи, які Україна має вжити, визначені у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, управління, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,7 млрд за результатами чотирьох переглядів.