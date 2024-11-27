Україна отримала від Світового банку транш на $4,8 млрд

У державний бюджет України надійшли гроші на виплату зарплат для медиків, учителів і рятувальників

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Україна у середу, 27 листопада, отримала значний фінансовий транш від Світового банку на суму $4,8 млрд. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Ця позика має змішану природу фінансування: частина грошей ($1,6 млрд) – це грант від США, тобто допомога, яку не потрібно повертати, решта суми ($3,2 млрд) – це гроші від інших партнерів з розвитку.

Фінансування спрямували до державного бюджету через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Гроші підуть на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування.

"Ми надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE", – прокоментував отримання траншу прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр фінансів Сергій Марченко також подякував США і команді Світового банку, "яка продовжує тісно співпрацювати з нами для визначення нових механізмів підтримки України та забезпечення нагальних потреб".

З початку повномасштабної війни через Світовий банк Україна залучила майже $50 млрд, тоді як США надали близько $30 млрд на потреби держбюджету України (зокрема у 2024 році – $6,8 млрд).