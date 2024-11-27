Украина получила от Всемирного банка транш на $4,8 млрд

В государственный бюджет Украины поступили деньги на выплату зарплат для медиков, учителей и спасателей

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Украина в среду, 27 ноября, получила большой финансовый транш от Всемирного банка на сумму $4,8 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов.

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Этот заем имеет смешанную природу финансирования: часть денег ($1,6 млрд) – это грант от США, то есть помощь, которую не нужно возвращать, остальная сумма ($3,2 млрд) – это деньги от других партнеров по развитию.

Финансирование было направлено в государственный бюджет через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine. Деньги пойдут на покрытие основных социальных и гуманитарных расходов, таких как заработная плата работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования.

"Мы благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE", — прокомментировал получение транша премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко тоже поблагодарил США и команду Всемирного банка, "продолжающую тесно сотрудничать с нами для определения новых механизмов поддержки Украины и обеспечения неотложных потребностей".

С начала полномасштабной войны через Всемирный банк Украина привлекла почти $50 млрд, в то время как США предоставили около $30 млрд на нужды госбюджета Украины (в том числе в 2024 году – $6,8 млрд).