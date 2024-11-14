Еврокомиссия открыла путь к получению Украиной 4,1 млрд евро

Украина выполнила все девять индикаторов Ukraine Facility за третий квартал 2024 года

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (фото - EPA)

Европейская комиссия в четверг, 14 ноября, одобрила второй регулярный транш в размере около 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

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После принятия Советом ЕС это решение увеличит общий объем средств, выделенных в 2024 году на поддержку плана для Украины, до 16,1 млрд евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила приверженность властей Украины внедрению реформ для восстановления и продвижения на пути в ЕС и заверила в сохранении поддержки нашей страны.

Украина выполнила все девять индикаторов, предусмотренных для третьего квартала 2024 года, добавило Министерство финансов.

Реформационные мероприятия включают такие сферы, как борьба с коррупцией, бизнес-среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды.

Общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составил более 12 млрд евро.