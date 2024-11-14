Еврокомиссия открыла путь к получению Украиной 4,1 млрд евро
Европейская комиссия в четверг, 14 ноября, одобрила второй регулярный транш в размере около 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
После принятия Советом ЕС это решение увеличит общий объем средств, выделенных в 2024 году на поддержку плана для Украины, до 16,1 млрд евро.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила приверженность властей Украины внедрению реформ для восстановления и продвижения на пути в ЕС и заверила в сохранении поддержки нашей страны.
Украина выполнила все девять индикаторов, предусмотренных для третьего квартала 2024 года, добавило Министерство финансов.
Реформационные мероприятия включают такие сферы, как борьба с коррупцией, бизнес-среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды.
Общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составил более 12 млрд евро.
- Выплаты по программе Ukraine Facility начались весной 2024 года в рамках так называемого переходного финансирования. Первые два транша общим объемом 6 млрд евро Украина получила в марте-апреле, в июне – еще 1,9 млрд евро, в августе – первый регулярный транш в размере 4,2 млрд евро.
- Благодаря Ukraine Facility, Украина за четыре года получит 50 млрд евро. Из них 38,27 млрд евро – бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро – инвестиционного фонда, а также еще 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки.