Єврокомісія відкрила шлях до отримання Україною 4,1 млрд євро

Україна виконала всі девʼять індикаторів Ukraine Facility за третій квартал 2024 року

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (фото - EPA)

Європейська комісія у четвер, 14 листопада, схвалила другий регулярний транш у розмірі близько 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Про це повідомила пресслужба ЄК.

Після ухвалення Радою ЄС це рішення збільшить загальний обсяг коштів, виділених у 2024 році на підтримку плану для України, до 16,1 млрд євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила відданість влади України впровадженню реформ для відновлення та просування на шляху до ЄС і запевнила у збереженні підтримки нашої країни.

Україна виконала всі девʼять індикаторів, передбачених для третього кварталу 2024 року, додало Міністерство фінансів.

Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок і захист довкілля.

Загальний обсяг залученого фінансування від ЄС у 2024 році становить понад 12 млрд євро.