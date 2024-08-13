Україна отримала транш на суму 4,2 млрд євро від Євросоюзу
Україна у вівторок, 13 серпня, отримала від Європейського Союзу перший регулярний транш за програмою Ukraine Facility. Він становить 4,2 млрд євро, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
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Гроші підуть на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші бюджетні програми. Військові видатки Україна фінансує виключно власним коштом.
Транш від ЄС складається з пільгового фінансування 2,7 млрд євро та гранту 1,5 млрд євро, повідомило Міністерство фінансів.
Загальний обсяг залученого фінансування від ЄС у 2024 році становить понад 12 млрд євро.
Наступний транш Україна може отримати до кінця поточного року, за умови виконання всіх індикаторів до кінця третього кварталу.
- Виплати за програмою Ukraine Facility почалися ще весною 2024 року в межах так званого перехідного фінансування. Перші два транші загальним обсягом 6 млрд євро Україна отримала у березні-квітні, а у червні – ще 1,9 млрд євро.
- Завдяки Ukraine Facility Україна за чотири роки отримає 50 млрд євро. З них 38,27 млрд євро – бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро – інвестиційного фонду, а також ще 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки.