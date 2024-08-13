Україна отримала транш на суму 4,2 млрд євро від Євросоюзу

Перший регулярний транш за програмою Ukraine Facility надійшов в Україну

Фото: depositphotos.com

Україна у вівторок, 13 серпня, отримала від Європейського Союзу перший регулярний транш за програмою Ukraine Facility. Він становить 4,2 млрд євро, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

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Гроші підуть на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші бюджетні програми. Військові видатки Україна фінансує виключно власним коштом.

Транш від ЄС складається з пільгового фінансування 2,7 млрд євро та гранту 1,5 млрд євро, повідомило Міністерство фінансів.

Загальний обсяг залученого фінансування від ЄС у 2024 році становить понад 12 млрд євро.

Наступний транш Україна може отримати до кінця поточного року, за умови виконання всіх індикаторів до кінця третього кварталу.