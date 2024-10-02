Україна виконала вісім з дев'яти квартальних індикаторів Ukraine Facility

Виконання Україною у третьому кварталі 2024 року дев'яти індикаторів дозволить отримати 4 млрд євро в листопаді

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Україна у третьому кварталі 2024 року виконала вісім із дев'яти індикаторів програми фінансової допомоги ЄС Ukraine Facility. Останній індикатор – на фінальній стадії виконання, повідомило Міністерство економіки.

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Виконання Україною у третьому кварталі 2024 року дев'яти індикаторів дозволить отримати 4 млрд євро в листопаді, з яких 1,5 млрд євро – гранти.

Два індикатори прийняті цього тижня. Кабінет міністрів схвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року, а також підписане технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення виконання функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП).

Демографічна стратегія України на період до 2040 року визначає конкретні заходи щодо розв'язання ключових проблем у напрямі людського капіталу:

→ покращення ситуації у сфері народжуваності;

→ зменшення рівня передчасної смертності;

→ подолання негативних міграційних трендів, зокрема шляхом повернення українців з-за кордону;

→ активізація на ринку праці максимальної кількості громадян, що можуть працювати;

→ сприяння активному довголіттю;

→ створення інфраструктурних та безпекових передумов для покращення демографічної ситуації.

Технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення функціонування регулятора (НКРЕКП) є частиною індикатора стосовно регламенту REMIT. Це набір європейських правил та практик, який спрямований запобігати зловживанням на оптових енергетичних ринках і передбачає відповідальність за маніпуляції учасників на них.

Україна щокварталу подає Європейській комісії звіти щодо виконання індикаторів Плану. Після позитивної оцінки з боку Єврокомісії та країн-членів ЄС рішення щодо виділення коштів затверджує Рада ЄС.