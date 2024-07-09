Програму допомоги від ЄС Ukraine Facility повністю запущено. Підписано фінальну угоду

У 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки по Ukraine Facility

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Україна підписала фінансову угоду з Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги на 5,27 млрд євро на наступні чотири роки в рамках програми Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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"Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС у межах Ukraine Facility. Це остання угода, необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility", – прокоментувала міністерка Юлія Свириденко.

Вона додала, що угода про залучення грантової підтримки на 5,27 млрд євро сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки.

Всього бюджетна підтримка в межах першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, становить 38,27 млрд євро.

Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.